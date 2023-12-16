تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی در ۶۵ دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر احد بنار با اعلام این خبر گفت: این آیین نامه در راستای تحقق ماده ۳۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

وی با اشاره به این که کار کارشناسی و تدوین این آیین نامه با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، استادان حوزه و دانشگاه یک سال به طول انجامید، اظهار کرد: در این آیین نامه سعی شد مراکز مشاوره و روانشناسی به صورت جامع در دانشگاه های علوم پزشکی دیده شود و تغییراتی بر مبنای سبک زندگی اسلامی و ایرانی در آن ها شکل بگیرند.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با تاکید بر این که تمام دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی باید این مراکز مشاوره را فعال کنند، گفت: ساختار این مراکز مشاوره در ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت مدیریتی، در ۲۱ دانشگاه به صورت اداره و در ۲۷ دانشگاه نیز در سطح کارشناس مسؤول ایجاد می شوند.

بنار افزود: این مراکز در حوزه های مختلفی به فعالیت های مشاوره و روانشناسی خواهند پرداخت که مشاوره و سلامت روان، ارتباط با خانواده و نیز پیوند و ازدواج را شامل می شود.

وی یادآور شد: در حال تدوین محتواهای اسلامی، ایرانی لازم برای این مراکز هستیم و بخش های ارتباط با خانواده، پیوند و ازدواج را نیز در جهت رشد و جوان سازی جمعیت، ذیل ادارات و مراکز مشاوره قرار داده ایم.

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: در آیین نامه این مراکز مشاوره جوانب مختلف کار مد نظر قرار گرفته و دانشگاه ها بر اساس آن در حال ایجاد مراکز مشاوره هستند. سیاست ها و برنامه های معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت نیز در این زمینه ابلاغ و سعی شده اهداف، اصول و برنامه های این مراکز به روشنی در اختیار مجریان قرار گیرد.

وی با اعلام این که سعی شده ارکان تشکیلاتی مراکز مشاوره را به دقت برای دانشگا ها مشخص کنیم، گفت: شرح وظایف و ماموریت های این واحدها هم برای حوزه ها و هم پست هایی که ذیل حوزه ها تعریف شده، تعیین شده است. همچنین شراط احراز پست ها و سمت ها را به تفکیک واحدهای تخصصی مشخص کرده ایم.

بنار خاطرنشان کرد: با «تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی، ایرانی» تقریبا تمام ظرفیت های وزارت بهداشت برای ایجاد و ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی مرتبط با سبک زندگی اسلامی و ایرانی، پیوند و ازدواج و ارتباط با خانواده، حداقل سه برابر می شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم سازمان اداری و استخدامی کشور مساعدت و همکاری لازم را برای راه اندازی این مراکز انجام دهد، گفت: جذب نیروی انسانی مناسب، متعهد و متخصص برای مراکز مشاوره قدم بعدی است و امیدواریم با راه اندازی این مراکز بتوانیم گام مثبتی در جهت توسعه سبک زندگی اسلامی، ایرانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برداریم.