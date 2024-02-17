ارائه آموزش ازدواج و خانواده به ۴۰ هزار زوج دانشجوی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پودمان هفتم مراکز مشاوره و سلامت روان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روزهای ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه برگزار شد.

دکتر سیامک طهماسبی رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به این پودمان گفت: این پودمان هفتمین پودمان است که برای توانمندسازی روان شناسان و مشاوران ادارات مشاوره دانشگاه ها برگزار می شود و از سال گذشته این باز آموزی ها شروع شده است.

وی افزود: در پایان هر سال نیاز سنجی از کارشناسان می شود تا نیازهای آموزشی مشاوره ای افراد مشخص و براساس این نتایج اولویت بندی کرده و دوره ها را برگزار می کنیم و تدریس دوره ها توسط اعضای هیات علمی برجسته دارای تالیف و ترجمه و تجربه بالینی انجام می شود.

طهماسبی تاکید کرد: پودمان های قبلی در دانشگاه های مستقر در تهران و وزارت بهداشت برگزار شده بود و پودمان هفتم و هشتم را با توجه به ظرفیت نیروی انسانی، کالبدی و اهمیت و توجه وی‍ژه معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این شهر برگزار می کنیم. مشهد در خصوص ازدواج و آموزش های پیش از ازدواج اقدامات قابل توجهی انجام می دهد.

وی درباره مباحث پودمان هفتم گفت: این پودمان به مباحث پیشگیری از مصرف الکل و کانابیس، درمان افسردگی، درمان های فراتشخیصی و خانواده درمانی می پردازد و پودمان هشتم مباحث مرتبط با دخانیات، فرمولبندی اختلالات روانی، درمان های معنوی، مشاوره تحصیلی و ازدواج را دربر خواهد گرفت.

رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به ۴۰ هزار زوج دانشجو در دانشگاه های وزارت بهداشت آموزش های ازدواج و خانواده از اولویت های این مرکز است.

وی از تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی خبر داد و گفت: طبق ماده ۳۶ قانون جوانی جمعیت وزارت علوم و بهداشت موظف به تأسیس این مراکز ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ شدند. لذا از این ظرفیت استفاده شد و آیین نامه ای با همفکری و همراهی اساتید حوزه و دانشگاه مصوب و در نهایت توسط وزیر بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ شد تا زیرساخت های لازم را در دانشگاه خود پایه ریزی و پست های متناسب را ایجاد و یا تخصیص دهند.

طهماسبی گفت: ذیل این مراکز باید ۴ اداره شامل اداره مشاوره و سلامت روان، اداره پیوند و ازدواج ، اداره ارتباط با خانواده و اداره سبک زندگی اسلامی ایرانی تشکیل شود.

وی این اتفاق را رویدادی تحولی قلمداد کرده و گفت:روسای این مراکز باید دارای شاخصه های مشخصی مطابق آیین نامه بوده و رویکرد فرهنگی و تحولی داشته و آشنا به آیین نامه ها و سیاست ها باشند. این مراکز به استناد مقالات و تحقیقاتی که صورت گرفته تعریف شده و در این راستا فصلنامه ای نیز توسط معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت منتشر می شود.

رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت مصادیق تعریف سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مصادیقی که با سبک زندگی اسلامی ایرانی تطابق ندارد را عنوان کرد و گفت: ابزارهای یک روان شناس و مشاور برای آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی برقراری رابطه، توجه نامشروط، منطق و هنر است. اهمیت سبک زندگی در این است که هویت ساز و هویت سوز است و می تواند تضمین کننده پایدار سلامت باشد مخصوصا وقتی ریشه در تاریخ و باورهای مردم دارد و مبتنی بر عقلانیت و شکوفایی است.

وی ابراز امیدواری از برگزاری این پودمان ها و تحولاتی که بر مبنای آیین نامه ابلاغی جدید صورت گرفته، رشد قابل توجهی را در کیفیت ارائه خدمات مراکز مشاوره دانشگاه ها پیش بینی کرد.