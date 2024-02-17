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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

یک مقام مسؤول خبر داد:

ارائه آموزش ازدواج و خانواده به ۴۰ هزار زوج دانشجوی علوم پزشکی

ارائه آموزش ازدواج و خانواده به ۴۰ هزار زوج دانشجوی علوم پزشکی

رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت از ارائه آموزش های ازدواج و خانواده به ۴۰ هزار زوج دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پودمان هفتم مراکز مشاوره و سلامت روان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روزهای ۲۴ تا ۲۷ بهمن ماه برگزار شد.

دکتر سیامک طهماسبی رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به این پودمان گفت: این پودمان هفتمین پودمان است که برای توانمندسازی روان شناسان و مشاوران ادارات مشاوره دانشگاه ها برگزار می شود و از سال گذشته این باز آموزی ها شروع شده است.

وی افزود: در پایان هر سال نیاز سنجی از کارشناسان می شود تا نیازهای آموزشی مشاوره ای افراد مشخص و براساس این نتایج اولویت بندی کرده و دوره ها را برگزار می کنیم و تدریس دوره ها توسط اعضای هیات علمی برجسته دارای تالیف و ترجمه و تجربه بالینی انجام می شود.

طهماسبی تاکید کرد: پودمان های قبلی در دانشگاه های مستقر در تهران و وزارت بهداشت برگزار شده بود و پودمان هفتم و هشتم را با توجه به ظرفیت نیروی انسانی، کالبدی و اهمیت و توجه وی‍ژه معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این شهر برگزار می کنیم. مشهد در خصوص ازدواج و آموزش های پیش از ازدواج اقدامات قابل توجهی انجام می دهد.

وی درباره مباحث پودمان هفتم گفت: این پودمان به مباحث پیشگیری از مصرف الکل و کانابیس، درمان افسردگی، درمان های فراتشخیصی و خانواده درمانی می پردازد و پودمان هشتم مباحث مرتبط با دخانیات، فرمولبندی اختلالات روانی، درمان های معنوی، مشاوره تحصیلی و ازدواج را دربر خواهد گرفت.

رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به ۴۰ هزار زوج دانشجو در دانشگاه های وزارت بهداشت آموزش های ازدواج و خانواده از اولویت های این مرکز است.

وی از تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی خبر داد و گفت: طبق ماده ۳۶ قانون جوانی جمعیت وزارت علوم و بهداشت موظف به تأسیس این مراکز ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ شدند. لذا از این ظرفیت استفاده شد و آیین نامه ای با همفکری و همراهی اساتید حوزه و دانشگاه مصوب و در نهایت توسط وزیر بهداشت به دانشگاه ها ابلاغ شد تا زیرساخت های لازم را در دانشگاه خود پایه ریزی و پست های متناسب را ایجاد و یا تخصیص دهند.

طهماسبی گفت: ذیل این مراکز باید ۴ اداره شامل اداره مشاوره و سلامت روان، اداره پیوند و ازدواج ، اداره ارتباط با خانواده و اداره سبک زندگی اسلامی ایرانی تشکیل شود.

وی این اتفاق را رویدادی تحولی قلمداد کرده و گفت:روسای این مراکز باید دارای شاخصه های مشخصی مطابق آیین نامه بوده و رویکرد فرهنگی و تحولی داشته و آشنا به آیین نامه ها و سیاست ها باشند. این مراکز به استناد مقالات و تحقیقاتی که صورت گرفته تعریف شده و در این راستا فصلنامه ای نیز توسط معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت منتشر می شود.

رییس مرکز مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت مصادیق تعریف سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مصادیقی که با سبک زندگی اسلامی ایرانی تطابق ندارد را عنوان کرد و گفت: ابزارهای یک روان شناس و مشاور برای آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی برقراری رابطه، توجه نامشروط، منطق و هنر است. اهمیت سبک زندگی در این است که هویت ساز و هویت سوز است و می تواند تضمین کننده پایدار سلامت باشد مخصوصا وقتی ریشه در تاریخ و باورهای مردم دارد و مبتنی بر عقلانیت و شکوفایی است.

وی ابراز امیدواری از برگزاری این پودمان ها و تحولاتی که بر مبنای آیین نامه ابلاغی جدید صورت گرفته، رشد قابل توجهی را در کیفیت ارائه خدمات مراکز مشاوره دانشگاه ها پیش بینی کرد.

کد مطلب 6026496

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