به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت دخت پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، دسته عزاداری شهادت آن حضرت، از بیت آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعیان واقع در کوچه شماره ۲۳ خیابان شهدا به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۶ آذرماه با سخنرانی حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی در حسینیه آیت وحید خراسانی آغاز می‌شود و سپس خیل عزاداران همانند سال‌های گذشته همگام با این مرجع تقلید به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) جهت عرض تسلیت حرکت کرده و عزاداری خواهند کرد.

سید مجید بنی فاطمه، حسن عطایی و علی اصغر انصاریان نیز در این دسته عزاداری مداحی خواهند کرد.

هر ساله در این مراسم اقشار مختلف مردم قم از جمله طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم و به ویژه جوانان و نوجوانان و هیئت‌های مذهبی حضور چشمگیری دارند.