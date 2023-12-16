فراخوان اعزام سری هفتم دانشجویان دانشگاه کردستان به دانشگاه اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این فراخوان مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه کردستان در نظر دارد سری هفتم دانشجویان را در قالب برنامه تبادل برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به دانشگاه «اف. اچ.یوانیوم» اعزام کند.

این برنامه تحت حمایت مالی «گرنت ارنست ماخ» است و دانشجویان منتخب از مزایای پرداخت هزینه‌های سفر رفت و برگشت، و مبلغ ماهیانه ۱,۱۵۰ یورو برای یک ترم تحصیلی بهره‌مند خواهند شد.

ظرفیت پذیرش در این دوره ۴ نفر (۲ نفر برای ترم پاییز و ۲ نفر برای ترم زمستان) از دانشجویان مشغول به تحصیل کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است.

در این فراخوان به شرایط اولیه و مدارک ثبت‌نام اشاره شده است که براساس آن دانشجویان کارشناسی با حداقل ۴۰ واحد درسی گذرانده و حداکثر ۱۰۰ واحد در زمان اعزام به دانشگاه مقصد و دانشجویان ارشد باید در زمان اعزام به دانشگاه مقصد باید ترم اول یا دوم باشند و معدل کل متقاضی باید بالاتر از معدل میانگین رشته تحصیلی باشد و حداکثر سن دانشجو ۳۵ سال باشد

دارا بودن مدرک معتبر زبان انگلیسی در سطح حداقل «B2» یا کسب حد نصاب معادل در آزمون ارزیابی مدیریت بین‌الملل و داشتن سنوات تحصیلی مجاز حداقل به مدت یک ترم تحصیلی در زمان اعزام از دیگر شرایط مندرج در این فراخوان است‌.

نحوه انتخاب متقاضیان نیز بدین صورت است که پس از ارزیابی اولیه درخواست متقاضیان، دانشجویان واجد شرایط جهت انجام مصاحبه تخصصی به زبان انگلیسی دعوت خواهند شد. سپس، اسامی دانشجویان منتخب منتشر و جهت انجام فرایند اعزام به دانشگاه مقصد معرفی خواهند شد.

مهلت درخواست و تکمیل فرم ثبت‌نام تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ ذکر شده است.