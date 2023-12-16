علمای اهل سنت خراسان شمالی حمله تروریستی «راسک» را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علمای اهل سنت خراسان شمالی با صدور بیانیه‌ای حادثه تروریستی راسک را محکوم و خواستار برخورد قاطع دستگاه قضائی کشور با عاملان این جنایت شدند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای نظامی و انتظامی کشور به عنوان حافظان امنیت مردم، نمود اقتدار و نظم جامعه هستند که با حضور ایثارگرانه خود سنگرداران همیشه بیدار ایران اسلامی هستند و اهل سنت همواره قدردان زحمات این بزرگواران است.

در این بیانیه افزوده است: حادثه تروریستی روز گذشته در حمله به پاسگاه انتظامی راسک سیستان و بلوچستان و به شهادت رسیدن برخی از برادران ما بی‌تردید دل هر مسلمانی را آزار می‌دهد.

روحانیون اهل سنت خراسان شمالی تصریح کردند: ما علمای اهل سنت ضمن تسلیت این حادثه ناگوار به محضر مقام معظم رهبری و خانواده این شهدای عزیز، هرگونه اقدام تروریستی از سوی هر گروهکی را به شدت محکوم و از مسؤولان انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور خواستاریم، عاملان این حادثه تروریستی را شناسایی و به اشد مجازات برسانند.