تیم کیک بوکسینگ تبریز قهرمان آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات قهرمانی استان آذربایجان شرقی کیک بوکسینگ imao بمنظور انتخاب نفرات برتر جهت تشکیل تیم منتخب برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در ۲ بخش سوپر فایت و جدولی طی روزهای ۲۱ لغایت ۲۴ آذر ۱۴۰۲ در کلانشهر تبریز برگزار شد.

مسابقات سوپر فایت طبق استاندارهای بین المللی با برگزاری ۸ مسابقه فنی و سنگین برگزار گردید و نفرات برتر هر مسابقه طبق اسامی زیر مشخص شدند؛

۵۵ کیلو رضا صفری

۶۰ کیلو محمدحسین موظف

۶۵ کیلو آرمان اکبری

۷۰ کیلو احد ورقاییان

۷۰ کیلو مرتضی بیشماری

۷۳ کیلو آراز حمیدزاده

۷۷ کیلو نیما عبدی

۹۰ کیلو امیررضا سرتیپی

همچنین مسابقات جدولی با حضور ۳۸۰ ورزشکار از ۱۱ شهر استان (تبریز، بناب، جلفا، شبستر، هشترود، اسکو، آذرشه، ملکان، بستان آباد، باسمنج و میانه) در قالب ۳۵ تیم شروع شد و طی ۲ روز با شناخت نفرات و تیم‌های برتر جهت اعزام به مسابقات کشوری به کار خود پایان داد.

تیم تبریز مقام قهرمانی و تیم بستان آباد مقام نایب قهرمانی و تیم بناب مقام سوم تیمی را کسب کردند.

گفتنی است، وزن کشی و فیس تو فیس بخش سوپرفایت این مسابقات با حضور رئیس سبک (وحید پاکزاد) مسئول برگزاری (حسین نجفی) رئیس هیأت رزمی استان (یوسف جاویدان) با حضور اصحاب رسانه مابین قهرمانان دوره‌های قبل مسابقات کیک بوکسینگ در سالن آمفی تئاتر بیمارستان ولیعصر تبریز برگزار گردید.