دسته روی هیئات مذهبی در میاندورود برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد چوپانی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت؛ با توجه به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مراسم دسته روی متمرکز هیئات مذهبی شهرستان میاندورود در عصر روز یکشنبه برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم ایام فاطمیه، اظهار داشت: هیئات های مذهبی، علما، روحانیون و فعالان و مربیان قرآن کریم و مردم ولایتمدار شهرستان میاندورود آئین عزاداری و سوگواری در رسای شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها را به صورت متمرکز در شهرستان میاندورود برگزار خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های بسیار ارزشمند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فعالیت‌های تبیینی و تبلیغی حضرت زهرا (س) در طول عمر کوتاه و پربرکت شأن، افزود: امروز حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگویی ارزشمند در بین بانوان و حتی بسیاری از فعالان حوزه تبلیغ و تبیین در جهان مورد توجه هستند و باید از سبک زندگی و سیره و منش این بانوی بزرگ اسلام درس گرفت.

لازم به توضیح است ویژه برنامه و دسته روی سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها همزمان با تشییع دو شهید گمنام ساعت ۱۵ الی ۱۷ عصر روز یکشنبه از مزار شهدای گمنام به سمت مصلای نماز جمعه این شهرستان برگزار می‌شود