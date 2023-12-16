پایان مرحله اول واریز سود سهام عدالت/ چند سهامدار سود گرفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باغستانی با بیان اینکه فرایند مرحله نخست واریز سود سهام عدالت به اتمام رسیده است، گفت: در این مرحله به حساب ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۴۵۱ سهامدار سود واریز شد.

وی اظهار کرد: شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت مهم‌ترین دلایلی است که تاکنون سود به حساب این گروه از سهامداران سهام عدالت واریز نشده است.

باغستانی با بیان اینکه سهامداران نگران دریافت سود سهام عدالت خود نباشند، تصریح کرد: افرادی که سود خود را دریافت نکرده اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به آدرس Sejam.ir، اطلاعات خود را به‌روز رسانی کنند تا شرکت سپرده گذاری مرکزی در مرحله بعدی سود این افراد را به حسابشان واریز کند.

واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان سال

مدیرعامل سمات، درباره واریز سود به وراث متوفیان سهام عدالت گفت: در صورتی که وراث تا اوایل اسفندماه امسال با مراجعه به شعب شرکت‌های کارگزاری و یا بانک‌های منتخب، مدارک خود را در سامانه میراث ثبت کنند، می‌توانند تمام سود سنوات گذشته را دریافت کنند.

طبق اعلام پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، وی در خصوص زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت، تصریح کرد: سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی مکاتبات و مذاکرات لازم را برای دریافت کل سود از شرکت‌های سرمایه پذیر را انجام خواهد داد که امیدوارم بتوانیم تا پایان سال باقیمانده سود این گروه از سهامداران را دریافت و به حساب آنها واریز کنیم.