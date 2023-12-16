به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عزتی امروز شنبه در مراسم‌های تشییع و استقبال از شهدای گمنام در مدارس خرم‌آباد، اظهار داشت: افتخار می‌کنیم به اینکه یک‌ششم شهدای والامقام لرستان از جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان است و در واقع هویت و اعتبار دستگاه تعلیم‌وتربیت به تداوم راه شهدای انقلاب است.

وی دانش‌آموزان را به مطالعه وصیت‌نامه شهدا دعوت کرد و گفت: اگر وصیت شهدا را بخوانید این قهرمانان وطن ما را به تبعیت از ولایت‌فقیه و حفظ حجاب برای بانوان سرزمینمان دعوت کردند؛ چون به‌خوبی درک کردند که منویات ولی‌فقیه بارها کشور را از گزند توطئه‌های دشمنان مصون کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه خون شهدا، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیمه کرده است، گفت: حضور شهدا در مدارس بابرکت است چرا که شهدا تجسم باورهای اعتقادی در جامعه هستند و وظیفه شما دانش‌آموزان عزیز آن ست که با درس‌خواندن و عمل به فرامین مقام معظم رهبری بیش‌ازپیش کشور را در مسیر پیشرفت و اقتدار قرار دهید.