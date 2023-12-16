معرفی ۴۰ برگزیده مرحله استانی جشنواره «فجر تا فجر» در کردستان

علی‌اکبر عظیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین جشنواره ادبی - هنری «فجر تا فجر» در کردستان برگزار شد و در این دوره از جشنواره ۵۰۰ اثر از هنرمندان فرهنگی و دانش‌آموزان استان کردستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی افزود: این دوره از جشنواره در دو رده سنی بزرگسالان و دانش‌آموزان برگزار شد که در این راستا ۴۰ اثر برتر در رشته‌های پادکست، کلیپ، مقاله، شعر نمازی، نقاشی و … از دانش‌آموزان و هنرمندان استان به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان یادآور شد: مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره «فجر تا فجر» در چهارشنبه، ۲۹ آذر در کردستان برگزار می‌شود و قرار است در این مراسم ۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی اولین جشنواره فجر تا فجر مورد تقدیر قرار گیرند.

عظیمی استفاده از سرمایه هنر در جهت توسعه و ترویج اقامه نماز، شناسایی استعداهای هنری و بهره‌گیری از این استعدادها در راستای ترویج فرهنگ نماز در جامعه را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.

وی از نشر آثار برگزیده هنرمندان سراسر کشور و حمایت از این آثار از سوی ستاد اقامه نماز خبر داد و گفت: این مجموعه از آثار فاخر هنری منتشرشده در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز در دسترس جامعه مخاطبان، دانشگاهیان، نسل نو و دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ در این دوره از جشنواره برگزیدگان مسابقات آیات قرآنی و نماز ماه مبارک رمضان،، داوران جشنواره فجر تا فجر، افراد مؤثر در برگزاری جشنواره تجلیل خواهد شد.