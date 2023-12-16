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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان خبر داد؛

معرفی ۴۰ برگزیده مرحله استانی جشنواره «فجر تا فجر» در کردستان

معرفی ۴۰ برگزیده مرحله استانی جشنواره «فجر تا فجر» در کردستان

سنندج_مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان از معرفی ۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی جشنواره «فجر تا فجر» در استان خبر داد.

علی‌اکبر عظیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین جشنواره ادبی - هنری «فجر تا فجر» در کردستان برگزار شد و در این دوره از جشنواره ۵۰۰ اثر از هنرمندان فرهنگی و دانش‌آموزان استان کردستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی افزود: این دوره از جشنواره در دو رده سنی بزرگسالان و دانش‌آموزان برگزار شد که در این راستا ۴۰ اثر برتر در رشته‌های پادکست، کلیپ، مقاله، شعر نمازی، نقاشی و … از دانش‌آموزان و هنرمندان استان به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان کردستان یادآور شد: مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره «فجر تا فجر» در چهارشنبه، ۲۹ آذر در کردستان برگزار می‌شود و قرار است در این مراسم ۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی اولین جشنواره فجر تا فجر مورد تقدیر قرار گیرند.

عظیمی استفاده از سرمایه هنر در جهت توسعه و ترویج اقامه نماز، شناسایی استعداهای هنری و بهره‌گیری از این استعدادها در راستای ترویج فرهنگ نماز در جامعه را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.

وی از نشر آثار برگزیده هنرمندان سراسر کشور و حمایت از این آثار از سوی ستاد اقامه نماز خبر داد و گفت: این مجموعه از آثار فاخر هنری منتشرشده در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز در دسترس جامعه مخاطبان، دانشگاهیان، نسل نو و دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ در این دوره از جشنواره برگزیدگان مسابقات آیات قرآنی و نماز ماه مبارک رمضان،، داوران جشنواره فجر تا فجر، افراد مؤثر در برگزاری جشنواره تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 5968355

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