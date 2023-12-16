اجرای ۳ پروژه عمرانی توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف عصر شنبه در دیدار با نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی واگذاری به این ستاد برای ساخت شامل خیمه گاه قمر بنی هاشم حضرت ابولفضل العباس (ع)، خیمه گاه سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و خیمه گاه حضرت قاسم (ع) بوده است.

وی در خصوص اقدامات ستاد در اربعین حسینی امسال بیان کرد: ۱۶۶ موکب در داخل استان بوشهر، مرز شلمچه و نقاط مختلف مسیر تردد زائرین در عراق مستقر شد و خدمات‌رسانی کردند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر افزود: موکب‌داران در یک شبانه‌روز ۹۵ هزار و ۵۰۰ اسکان و ۸۲۴ هزار و ۶۰۰ در پنج وعده غذایی پذیرایی کردند.

وی افزود: موکب‌داران به زائران پنج استان و ۲ کشور پاکستان و افغانستان خدمات‌رسانی کردند.