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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات بوشهر خبر داد؛

اجرای ۳ پروژه عمرانی توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بوشهر

اجرای ۳ پروژه عمرانی توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بوشهر

بوشهر- رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر از اجرای سه پروژه عمرانی توسط این ستاد خبر اد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مطاف عصر شنبه در دیدار با نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی واگذاری به این ستاد برای ساخت شامل خیمه گاه قمر بنی هاشم حضرت ابولفضل العباس (ع)، خیمه گاه سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و خیمه گاه حضرت قاسم (ع) بوده است.

وی در خصوص اقدامات ستاد در اربعین حسینی امسال بیان کرد: ۱۶۶ موکب در داخل استان بوشهر، مرز شلمچه و نقاط مختلف مسیر تردد زائرین در عراق مستقر شد و خدمات‌رسانی کردند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر افزود: موکب‌داران در یک شبانه‌روز ۹۵ هزار و ۵۰۰ اسکان و ۸۲۴ هزار و ۶۰۰ در پنج وعده غذایی پذیرایی کردند.

وی افزود: موکب‌داران به زائران پنج استان و ۲ کشور پاکستان و افغانستان خدمات‌رسانی کردند.

کد مطلب 5968475

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