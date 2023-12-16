به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی شامگاه شنبه و پس از نشست ستاد آرد و نان سمنان، در جمع خبرنگاران به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به دغدغه و اعتراض مردم شهرستان درباره برخی نانوایی‌ها تاکید کرد: گزینه نان با کنجد از کارت خوان نانوایی‌ها حذف شد

وی با بیان اینکه از این پس در تمام نانوایی‌های شهرستان سمنان کنجد به عنوان گزینه جدا در کارت خوان‌ها تعریف خواهد شد، افزود: مردم در صورت تمایل می‌توانند از این نوع نان استفاده کنند.

فرماندار سمنان با بیان اینکه از ۲۵ آذر ماه نانوایی‌های شهرستان یک هزار تومان به ازای پنج گرم کنجد از مردم به صورت جداگانه دریافت خواهند کرد، گفت: فروش نان کنجدی فقط به درخواست مردم انجام می‌شود.

بهرامی با بیان اینکه نانوایان سمنانی از ساعت ۱۲ امشب حق دریافت هزینه دو نان به ازای نان کنجدی ندارند، تاکید کرد: با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد شد و مردم هم می‌توانند تخلفات نانوایی‌ها را اطلاع دهند تا بازرسان رسیدگی لازم را صورت دهند.