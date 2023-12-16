طرح بازآفرینی شهری برای تمام شهرهای استان طراحی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رجحانی اظهار کرد: در حوزه بازآفرینی و بافت فرسوده همه شهرداران و مدیران اجرایی سطح شهر با چالش روبه‌رو هستند، دولت در سیاستگذاری اخیر توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد و شرایطی را فراهم آورده است که جهشی در این حوزه اتفاق بیفتد.

وی افزود: دولت علاوه بر توجه به بازآفرینی شهری در قالب پروژه مسکن ملی ساخت مسکن را برعهده دارد، باید نوعی مدیریت شود که هم تولید مسکن داشته باشیم و هم بافت فرسوده کاهش پیدا کند، در واقع دولت به نوعی دو مسیر تولید مسکن و باز تولید بافت فرسوده را با هم ترکیب کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین اظهار کرد: ما نیز تلاش داریم این سیاستگذاری ملی را در استان اجرایی کنیم؛ در این راستا از ابتدای سال تا امروز هر فصل یک جلسه برگزار کردیم که طی آن مصوب شد تمام شهرداری‌ها مطالعات بازآفرینی را انجام دهند و محدوده طرح خود را مشخص و مشاور انتخاب کنند.

وی یادآور شد: همچنین برنامه‌های تشویقی برای بازآفرینی در نظر گرفته شده است که این برنامه‌ها به دنبال تسهیلگری و مشوق بخش خصوصی برای همراهی با این سیاست دولت است.

رجحانی خاطرنشان کرد: برخی شهرداری‌ها طرح بازآفرینی مربوط به شهر خود را تهیه کردند، حداکثر یک ماه زمان در نظر گرفته شود تا مصوبات استانی مربوط به طرح نهایی شود به طوری که تا یک ماه دیگر هیچ طرح مصوب نشده‌ای نداشته باشیم.

وی بیان کرد: شهرداری‌هایی که وضعیت بازآفرینی شهری را مطالعه نکردند نیز ۲ ماه فرصت دارند که طرح خود را ارائه دهند، شهرداری‌های دیگر که هنوز طرحی ارائه ندادند می‌توانند از تجریبات شهرداری قزوین و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: با توجه به فرصت در نظر گرفته شده تا اسفند ماه و قبل از پایان سال پرونده طرح‌های بازآفرینی استان را مختومه اعلام می‌کنیم و انتظار داریم طرح‌ها تا یک ماه آینده برای همه شهرها ارائه شود.

وی افزود: در حوزه بازآفرینی سازمان بازآفرینی کمک می‌کند اماطرح ها باید با نگاه اقتصادی طراحی و درآمدزا باشند، در واقع بهتر است طرح‌ها به نحوی نگاه مولد داشته باشند، شهرداری‌ها با نگاه خلاقانه طرح را اجرا کنند تا از سال ۱۴۰۳ شاهد اجرای طرح بازآفرینی در تمام شهرهای مهم استان باشیم.