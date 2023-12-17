به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که به کویت سفر کرده است، با شیخ «مشعل الاحمد الجابر الصباح» امیر جدید کویت دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی رئیس جمهور و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، انتخاب امیر جدید کویت را تبریک گفته و حمایت جمهوری اسلامی ایران از این کشور را مورد تاکید قرار داد.

امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه روابط ایران و کویت روابط خوبی بوده، ابراز امیدواری نمود، در دوره جدید شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط باشیم.

امیر جدید کویت نیز در این ملاقات با ابلاغ سلام‌های خود خدمت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان، از پیام تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران تشکر و تاکید کرد: به وزیر امور خارجه و سایر اعضای دولت کویت مأموریت داده‌ام تا گسترش همه جانبه روابط را در دستور کار قرار دهند.