تشییع نمادین پیکر مطهر حضرت زهرا (س) در داران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم عزاداری در شهر و روستاهای شهرستان فریدن برگزار شد.

در شهر داران نیز مراسم عزاداری و تشییع نمادین حضرت زهرا (س) توسط زنان فاطمی و مردان مؤمن شهر برگزار شد.

در این مراسم زنان با حجاب فاطمی آمدند تا هم نوای ناله‌های حضرت زهرا (س) شوند، آمدند بگویند اگرچه تشییع حضرت زهرا (س) توسط امام علی (ع) غریبانه بود اما امشب عاشقان حضرت برایش عاشقانه به سوگ نشستند.

گفتنی است عزاداری و سیاه پوشی شهرها و روستاهای شهرستان فریدن، راه‌اندازی موکب‌های پذیرایی از عزاداران و تکریم شهروندان به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) انجام شد.