  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۱

از سوی مرکز قرآن و عترت بسیج دانشجویی؛

دستورالعمل جشنواره «حیات» ابلاغ شد

دستورالعمل جشنواره «حیات» ابلاغ شد

دستورالعمل مشارکت در جشنواره «حیات» که با هدف قرابت بیشتر دانشجویان با قرآن و مفاهیم آن در حال اجراست از سوی مرکز قرآن و عترت بسیج دانشجویی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی کشور جشنواره قرآنی «حیات» (حس یک انتخاب تازه) را با هدف انس و قرابت بیشتر دانشجویان با قرآن و مفاهیم الهام‌بخش آن برگزار می‌کند و مهلت ثبت‌نام در آن را پایان آذرماه بیان کرده است.

این جشنواره با رویکردی آموزشی و انگیزشی در سه بخش آوایی، کتبی و هنری برگزار می‌شود و داوطلبان شرکت در آن می‌توانند با مراجعه به سایت www.Rafda/hayat ثبت‌نام کنند.

جشنواره قرآنی «حیات» از جمله بخش‌های طرح حیات است که با هدف ترویج علوم و معارف قرآنی و با رویکرد تربیت آحاد دانشجویان و در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی در حوزه انس با قرآن کریم و مفاهیم مکتب نورانی اهل بیت (ع) براساس حفظ موضوعی آیات قرآن و مفاهیم موضوعی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به صورت مرحله‌ای همراه با یک کتاب آموزشی حاوی محتوای مورد نظر شرکت در جشنواره برگزار می‌شود که در سه مرحله آموزش و یادگیری، سازماندهی و ثبت‌نام و مسابقات مرحله‌ای تعریف شده است.

مرکز قرآن و عترت با انتشار دستورالعملی جامع، بخش‌های گوناگون این جشنواره، شرایط ثبت‌نام در آن را به تفصیل توضیح داده که از این لینک این دستور العمل را می‌توان مشاهده کرد.

کد مطلب 5969397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها