دستورالعمل جشنواره «حیات» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی کشور جشنواره قرآنی «حیات» (حس یک انتخاب تازه) را با هدف انس و قرابت بیشتر دانشجویان با قرآن و مفاهیم الهام‌بخش آن برگزار می‌کند و مهلت ثبت‌نام در آن را پایان آذرماه بیان کرده است.

این جشنواره با رویکردی آموزشی و انگیزشی در سه بخش آوایی، کتبی و هنری برگزار می‌شود و داوطلبان شرکت در آن می‌توانند با مراجعه به سایت www.Rafda/hayat ثبت‌نام کنند.

جشنواره قرآنی «حیات» از جمله بخش‌های طرح حیات است که با هدف ترویج علوم و معارف قرآنی و با رویکرد تربیت آحاد دانشجویان و در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی در حوزه انس با قرآن کریم و مفاهیم مکتب نورانی اهل بیت (ع) براساس حفظ موضوعی آیات قرآن و مفاهیم موضوعی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه به صورت مرحله‌ای همراه با یک کتاب آموزشی حاوی محتوای مورد نظر شرکت در جشنواره برگزار می‌شود که در سه مرحله آموزش و یادگیری، سازماندهی و ثبت‌نام و مسابقات مرحله‌ای تعریف شده است.

مرکز قرآن و عترت با انتشار دستورالعملی جامع، بخش‌های گوناگون این جشنواره، شرایط ثبت‌نام در آن را به تفصیل توضیح داده که از این لینک این دستور العمل را می‌توان مشاهده کرد.