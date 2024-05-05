مرحله نهایی جشنواره قرآنی حیات در مشهد برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در نشست خبری جشنواره قرآن و عترت حیات با شعار حس یک انتخاب تازه که امروز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه در لانه جاسوسی برگزار شد، گفت: نیاز و عطش مردم با گذشت زمان به مفاهیم قرآن بیشتر می‌شود و این موضوع بتوان شاهد مثالش را در حوزه فعالیت‌های قرآنی ماه رمضان پیدا کرد.

وی ادامه داد: قرآن ریشه در زندگی مردم و ملت دارد و هر چند روز هم حس نیاز به آن بیشتر شده‌است.بسیج دانشجویی اجرای برنامه جشنواره حیات با شعار حس یک انتخاب تازه که با زاویه جدید ورود به مفاهیم قرآنی پیدا می‌کند، قرآن را در متن زندگی تغییر می‌دهد.

وی با اعلام اینکه مدت زیادی از اطلاع‌رسانی این جشنواره نگذشته است، افزود: بیش از دوازده هزار نفر در نه رشته ورود داشته و ارزیابی شدند. مرحله نهایی این جشنواره نیز در مشهد مقدس ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه با ۴۰۰ نفر از برگزیدگان برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: محوریت جشنواره موضوع سبک زندگی است.توجه به اینکه قرآن در متن زندگی جاری و ساری باشد و آنچه در این شرایط و فضای متلاطم به انسان آرامش می‌دهد، مفاهیم قرآنی است.

وی اظهار داشت: اتفاقات اخیری که در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا رخ داده نوید دهنده جنس صداهایی است که در متن قرآن آمده که یاریگر مظلوم باشیم و صدای حقیقت جویی در تمام عالم در حال شنیده شده است. این جشنواره سال نخستی است که برگزار می‌شود امیدواریم سالهای بعد حوزه بین الملل را به آن اضافه کنیم.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی بیان کرد: اقبال دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف جای خودش را باز کرده است. استحکام مفاهیم اسلامی با مضامین قرآنی قابل انتقال به نسل جوان است.

قاسمی در پایان گفت: شبکه کردن کسانی که کنش گری در خصوص مسائل قرآنی دارند، بسیار اهمیت دارد و صرفاً برگزاری رویداد و جلسه نمی‌تواند کمک کننده باشد. با شبکه کردن کسانی که به دنبال مفاهیم قرآنی تلاش می‌کنند با فهم دقیقی از مسائل، به دنبال تلاش برای حل کردن آن برمیاییم.

در ادامه محمد بابایی دبیر جشنواره قرآن و عترت حیات گفت: جشنواره حیات از آبان سال گذشته آغاز شد ۸ هزار نفر در نه رشته ثبت نام کردند. در این جشنواره، دانشجو را به سبک زندگی سوق می‌دهیم تا روز به روز با مفاهیم قرآنی جلو ببریم. مرحله استانی از اول ماه رمضان تا آخر این ماه برگزار شد.

وی با اعلام رشته‌های این جشنواره گفت: این جشنواره در بخش‌های مختلف هنری برپا می‌شود.پنج رشته آوایی، یک رشته کتبی و سه رشته هنری از جمله رشته‌های این جشنواره است.

بابایی با تاکید بر اینکه ما به دنبال تخصص نیستیم، اظهارداشت: ما به رشته‌هایی پرداختیم که خودش به تنهایی چندین بخش را در برمی‌گیرد. همچنین رویداد طرح ملی راویان قرآن از جمله برنامه‌های دیگر این جشنواره است.