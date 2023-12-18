به گزارش خبرنگار مهر، دوره مقدماتی مردم‌سالاری و حکمرانی قرآنی در مجتمع فرهنگی سرچشمه با تدریس حجت‌الاسلام علی‌رضا شاکری پنج‌شنبه‌ها دو ساعت به مدت ۱۲ هفته برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام تا ۲۸ آذر ماه بوده و زمان آغاز این دوره از سی ام آذر ماه خواهد بود.

ارکان حکمرانی بر پایه قرآن، مبانی سیاسی و حکومت دینی، امام و مردم، پیشران‌های قرآنی و حلقه‌های میانی، نظام امت و امامت و ساختار حکمرانی، نهادها و زیر ساخت‌های مردم سالاری دینی، خانواده محوری در حکمرانی قرآنی، حکمرانی مردانه یا زنانه، امت واحده، امت وسط و امامت امت، به سوی حکمرانی مهدوی از جمله سر فصل‌های این دوره خواهد بود.

این دوره ویژه طلاب، دانشجویان و گروه‌های مردمی بوده و برای شرکت کنندگان گواهینامه نیز اعطا خواهد شد.

علاقه مندان برای ثبت نام می‌توانند در پیام رسان ایتا به به آی دی زیر @sarcheshme۷۲ پیام دهند.