معرفی کارنامه یکساله پژوهشگاه میراث فرهنگی در یک هفته 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد.

در این برنامه، ذات الله نیکزاد معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: در این هفته تلاش شد که برنامه‌های متنوعی را به اجرا در بیاوریم که نشان دهنده کار واقعی در این پژوهشگاه باشد. هدف معرفی این پژوهشگاه و کارنامه یک ساله آن بود و مشترک با دانشگاه و مؤسسات پژوهشی نیز به سرانجام برسد.

وی افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در موزه ملی برگزار شد و در نمایشگاه فن بازار که در مصلی برپا شد نیز غرفه‌ای به پژوهشگاه اختصاص یافت. همچنین نشست‌های تخصصی با دانشگاه و مؤسسات دیگر به صورت مشترک برگزار شد. از چند ماه پیش سعی شد برنامه ریزی برای اجرای هفته پژوهش برگزار و شورای برنامه ریزی انجام شود. در شورای وزارتخانه نیز برنامه‌ها طرح شد و مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: تشکیل شورای سیاستگذاری هفته پژوهش، هماهنگی با پژوهشکده‌ها از جمله برنامه‌های دیگر این هفته بود.

نیکزاد گفت: طراحی و آماده سازی و چاپ شیت های مربوط به فعالیت‌های پژوهشگاه، آماده سازی آثار فرهنگی و تاریخی برای نمایش آثار باستانی و اسناد، آماده سازی کتاب‌های نشر شده، برپایی نمایشگاه به تفکیک و موضوعات تخصصی در تالارهای موزه دوران اسلامی، نمایشگاه گنج‌های پنهان درباره روتوش نگاتیو های تاریخی در کاخ گلستان بخشی از برنامه‌ها بود.

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی توسط معاونت‌های وزارت میراث فرهنگی به صورت مشترک با پژوهشگاه خبر داد و گفت: امیدواریم در سال پژوهشی جدید این نشست‌ها بیشتر باشد.

نیکزاد بیان کرد: تلاش شد با استان‌های مختلف ارتباط گرفته شود تا طرح‌هایی که در استان‌ها اجرا شده مورد بررسی قرار گیرد. این نشست‌ها در تهران، یزد، گیلان و خوزستان توسط پژوهشکده‌ها برگزار شد.

به گفته وی امسال نشست‌های ترکیبی نیز با همکاری پژوهشکده انجام شد و دو پژوهشکده با هم درباره دیدگاه‌های مشترک صحبت کردند. همچنین قرار است پژوهش و مرمت مجسمه نادرشاه پژوهش‌های های باستان شناسی سد چهرآباد و کاوش‌های کانی سیب بزرگوار خواهد شد.

در ادامه این برنامه، مصطفی ده پهلوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی بیان کرد: باید فعالیت‌های خود را به صورت جذاب در اختیار مخاطب قرار دهیم و برای یک سال آینده و سال‌های آتی برنامه ریزی کنیم. باید دست به دست هم دهیم تا میراث فرهنگی را نجات دهیم و سپس به پژوهش و بعد به احیای آن بپردازیم.

وی افزود: شورای پژوهشی برای استان‌ها در نظر گرفته شده که در ۶ ماه گذشته پیگیر آن بودیم و اعضای آن تا حدودی مشخص شده اند.