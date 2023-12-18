به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبریان، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اختلال به وجود آمده و غیرفعال شدن سیستم سامانه هوشمند جایگاههای سراسر کشور، جایگاههای سوخت دماوند نیز از ساعت ۹:۳۰ در خدمترسانی دچار اختلال شده است.
وی افزود: طی هماهنگیهای به عمل آمده با مدیریتهای ستادی شرکت نفتی استان و کشور، مقرر گردیده تا جایگاههای سوخت تا رفع مشکل به صورت آفلاین فعال شوند.
سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی دماوند تصریح کرد: اکیپهای ناحیه دماوند آغاز به کار کردهاند و تا دو ساعت آینده جایگاههای سوخت شهرستان دماوند به صورت آفلاین (بدون کارت سوخت) و با نرخ آزاد بنزین ۳ هزار تومانی و گازوئیل ۶۰۰ تومانی راهاندازی شده و به شهروندان خدماترسانی خواهند کرد.
لازم به ذکر است، شهرستان دماوند دارای ۱۴ جایگاه سوخت میباشد.
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