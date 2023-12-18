فعالیت عادی جایگاه های سوخت در استان تهران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: در پی اختلال به وجود آمده و غیرفعال شدن سیستم سامانه هوشمند جایگاه‌های سراسر کشور، جایگاه‌های سوخت در استان تهران نیز از ساعت ۹:۳۰ در خدمت‌رسانی دچار اختلال شدند اما پس از مدت کوتاهی شاهد از سرگیری و فعالیت جایگاه‌های سوخت در استان تهران بودیم.

فعالیت ۴ جایگاه سوخت به صورت آفلاین در دماوند

اکبریان، رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دماوند در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: ۴ جایگاه سوخت در شهرستان دماوند به صورت آفلاین فعال است.

وی افزود: در حال حاضر جایگاه سوخت‌رسانی چناران، مجتمع سیب (فتحعلی)، جایگاه آبسرد و جایگاه ایران رودهن فعال هستند.

رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان دماوند بیان داشت: مابقی جایگاه‌ها یک الی دو ساعت آینده وارد مدار خدمات‌رسانی می‌شوند.

جایگاه‌های سوخت شهرری فعال هستند

مهدی باب الحوائجی، فرماندار شهرستان ری نیز در حاشیه بازدید از فعالیت و شروع به کار جایگاه‌های سوخت شهرری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صبوری مردم شهرستان ری بعد از اتفاق امروز و اختلال ایجاد شده در سامانه‌های سوخت رسانی، قابل تقدیر است و امیدها بر آن است در ساعات آینده، مشکل به صورت کلی رفع خواهد شد.

فرماندار ویژه ری افزود: برخلاف برخی شایعه‌های ایجاد شده هیچ گونه مشکل و اخلالی در زمینه تأمین سوخت وجود نداشته و سوخت به میزان کافی در مخازن پمپ‌های بنزین موجود می‌باشد و در همین راستا از مردم شریف شهرستان ری و رانندگان گرامی درخواست داریم ضمن حفظ آرامش خود و فقط در صورت نیاز به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند.

ساعت ۱۳ امروز جایگاه‌های «نمرود» و داخل شهر فیروزکوه به صورت دستی وارد مدار شده و سوخت رسانی از سر گرفته شد.

عرضه سوخت در ۱۰ جایگاه سوخت اسلامشهر در حال انجام است‌

رئیس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی اسلامشهر نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: عرضه سوخت در ۱۰ جایگاه سوخت اسلامشهر در حال انجام است‌.

احمد آبادی افزود: مردم عزیز اسلامشهر می‌توانند برای دریافت سوخت به جایگاه‌های میدان نماز، واوان، الغدیر، اسلامشهر، سبلان، نیایش، ۱۰۷، امام رضا (ع)، پروما و احمد آباد مستوفی مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در تلاش هستیم‌تا ساعتی دیگر امکان عرضه سوخت به صورت دستی در ۵ جایگاه دیگر شهرستان را نیز فراهم کنیم.

رئیس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی اسلامشهر از همکاری و سه صدر مردم در جایگاه‌های سوخت قدردانی کرد.

بازگشت ۲ جایگاه‌های سوخت بهارستان به حالت عادی

عبدالله نوحی، فرماندار بهارستان در گفت وگو با خبرنگار مهر، از بازگشت سوخت گیری عادی در پمپ بنزین «پل سالور» و پمپ بنزین شهید لطفی در محله اسماعیل آباد نسیم‌شهر خبر داد و گفت: این دو پمپ بنزین هم اکنون به صورت آفلاین در حال ارائه خدمات و سوخت گیری هستند.

نوحی گفت: بزودی همه جایگاه‌های سوخت شهرستان به حالت عادی بر می‌گردد، از رانندگان عزیز، تقاضا می‌شود تا بازگشت وضعیت به حالت عادی، از مراجعات غیرضروری به جایگاه‌های سوخت خودداری کنند.

۲ جایگاه سوخت فیروزکوه وارد مدار شد

محمد حیدری منش، فرماندار فیروزکوه در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی اختلال پیش آمده در سراسر کشور، از همان دقایق اولیه کارشناسان شرکت نفت در جایگاه‌ها حضور یافتند و در حال رفع مشکل بودند.

فرماندار فیروزکوه گفت: در حال حاضر دو جایگاه «نمرود» و داخل شهر فیروزکوه به صورت دستی وارد مدار شده و سوخت رسانی دارند و کارشناسان در حال آماده‌سازی جایگاه‌های باقیمانده هستند.

طبق اخبار واصله از سوی خبرنگاران خبرگزاری مهر در جایگاه‌های سوخت استان تهران، جایگاه‌ها یکی پس از دیگری وارد مدار می‌شوند و سوخت گیری از سر گرفته شده است.