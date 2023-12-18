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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

مهر گزارش می دهد؛

فعالیت عادی جایگاه های سوخت در استان تهران

فعالیت عادی جایگاه های سوخت در استان تهران

تهران- با ایجاد اختلال در جایگاه های سوخت هم اکنون شاهد از سرگیری و فعالیت عادی جایگاه ها در استان تهران هستیم.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: در پی اختلال به وجود آمده و غیرفعال شدن سیستم سامانه هوشمند جایگاه‌های سراسر کشور، جایگاه‌های سوخت در استان تهران نیز از ساعت ۹:۳۰ در خدمت‌رسانی دچار اختلال شدند اما پس از مدت کوتاهی شاهد از سرگیری و فعالیت جایگاه‌های سوخت در استان تهران بودیم.

فعالیت ۴ جایگاه سوخت به صورت آفلاین در دماوند

اکبریان، رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دماوند در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: ۴ جایگاه سوخت در شهرستان دماوند به صورت آفلاین فعال است.

وی افزود: در حال حاضر جایگاه سوخت‌رسانی چناران، مجتمع سیب (فتحعلی)، جایگاه آبسرد و جایگاه ایران رودهن فعال هستند.

رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان دماوند بیان داشت: مابقی جایگاه‌ها یک الی دو ساعت آینده وارد مدار خدمات‌رسانی می‌شوند.

فعالیت عادی جایگاه های سوخت در استان تهران/تیر گنجشک به سنگ خورد

جایگاه‌های سوخت شهرری فعال هستند

مهدی باب الحوائجی، فرماندار شهرستان ری نیز در حاشیه بازدید از فعالیت و شروع به کار جایگاه‌های سوخت شهرری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صبوری مردم شهرستان ری بعد از اتفاق امروز و اختلال ایجاد شده در سامانه‌های سوخت رسانی، قابل تقدیر است و امیدها بر آن است در ساعات آینده، مشکل به صورت کلی رفع خواهد شد.

فرماندار ویژه ری افزود: برخلاف برخی شایعه‌های ایجاد شده هیچ گونه مشکل و اخلالی در زمینه تأمین سوخت وجود نداشته و سوخت به میزان کافی در مخازن پمپ‌های بنزین موجود می‌باشد و در همین راستا از مردم شریف شهرستان ری و رانندگان گرامی درخواست داریم ضمن حفظ آرامش خود و فقط در صورت نیاز به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند.

ساعت ۱۳ امروز جایگاه‌های «نمرود» و داخل شهر فیروزکوه به صورت دستی وارد مدار شده و سوخت رسانی از سر گرفته شد.

فعالیت عادی جایگاه های سوخت در استان تهران/تیر گنجشک به سنگ خورد

عرضه سوخت در ۱۰ جایگاه سوخت اسلامشهر در حال انجام است‌

رئیس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی اسلامشهر نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: عرضه سوخت در ۱۰ جایگاه سوخت اسلامشهر در حال انجام است‌.

احمد آبادی افزود: مردم عزیز اسلامشهر می‌توانند برای دریافت سوخت به جایگاه‌های میدان نماز، واوان، الغدیر، اسلامشهر، سبلان، نیایش، ۱۰۷، امام رضا (ع)، پروما و احمد آباد مستوفی مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در تلاش هستیم‌تا ساعتی دیگر امکان عرضه سوخت به صورت دستی در ۵ جایگاه دیگر شهرستان را نیز فراهم کنیم.

رئیس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی اسلامشهر از همکاری و سه صدر مردم در جایگاه‌های سوخت قدردانی کرد.

فعالیت عادی جایگاه های سوخت در استان تهران/تیر گنجشک به سنگ خورد

بازگشت ۲ جایگاه‌های سوخت بهارستان به حالت عادی

عبدالله نوحی، فرماندار بهارستان در گفت وگو با خبرنگار مهر، از بازگشت سوخت گیری عادی در پمپ بنزین «پل سالور» و پمپ بنزین شهید لطفی در محله اسماعیل آباد نسیم‌شهر خبر داد و گفت: این دو پمپ بنزین هم اکنون به صورت آفلاین در حال ارائه خدمات و سوخت گیری هستند.

نوحی گفت: بزودی همه جایگاه‌های سوخت شهرستان به حالت عادی بر می‌گردد، از رانندگان عزیز، تقاضا می‌شود تا بازگشت وضعیت به حالت عادی، از مراجعات غیرضروری به جایگاه‌های سوخت خودداری کنند.

۲ جایگاه سوخت فیروزکوه وارد مدار شد

محمد حیدری منش، فرماندار فیروزکوه در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی اختلال پیش آمده در سراسر کشور، از همان دقایق اولیه کارشناسان شرکت نفت در جایگاه‌ها حضور یافتند و در حال رفع مشکل بودند.

فرماندار فیروزکوه گفت: در حال حاضر دو جایگاه «نمرود» و داخل شهر فیروزکوه به صورت دستی وارد مدار شده و سوخت رسانی دارند و کارشناسان در حال آماده‌سازی جایگاه‌های باقیمانده هستند.

طبق اخبار واصله از سوی خبرنگاران خبرگزاری مهر در جایگاه‌های سوخت استان تهران، جایگاه‌ها یکی پس از دیگری وارد مدار می‌شوند و سوخت گیری از سر گرفته شده است.

کد مطلب 5969905

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