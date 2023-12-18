«عبدالجلال قره ئی» شهردار آق قلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال قره ئی با کسب چهار رأی از پنج رأی اعضای شورای شهر آق قلا به عنوان شهردار آق قلا انتخاب شد.

عبدالجلال قره ئی که اوایل آبان ماه سال جاری از سوی شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری آق قلا انتخاب شده بود با عملکرد خوب خود در طول این مدت توانست رأی اعتماد اکثریت اعضای این شورا را کسب کند.

گفتنی است عبدالجلال قره ئی کارمند رسمی شهرداری آق قلا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی است وبا سمت کارشناس حقوقی در این شهرداری مشغول خدمت بوده است.

شهر آق قلا با بیش از ۴۰ هزار نفر جمعیت در ۲۰ کیلومتری شمال گرگان مرکز استان گلستان واقع شده است.