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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۲

تمام جایگاه های عرضه سوخت به مدار عرضه بازگشتند

تمام جایگاه های عرضه سوخت به مدار عرضه بازگشتند

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کل جایگاه‌های سوخت کشور پس از اختلال پیش آمده به‌طور کامل عملیاتی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جعفر سالاری‌نسب در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۸ بامداد امروز (سه‌شنبه، ۲۸ آذرماه) با اشاره به وضع سوخت‌رسانی در کشور اظهار کرد: در مرحله نخست توانستیم کل جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور را به‌صورت دستی عملیاتی کنیم سپس استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌ها مطرح شد که با اقدام‌های انجام شده هم‌اکنون ۴۰ درصد جایگاه‌های کشور این قابلیت را دارند که فرآیند سوخت‌گیری را با استفاده از کارت سوخت انجام دهند.

وی گفت: در شرایط کنونی روی استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها متمرکز هستیم و سعی داریم تا آخر وقت امروز این موضوع را نیز در جایگاه‌ها به‌طور کامل عملیاتی کنیم.

کد مطلب 5970559
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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