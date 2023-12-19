پدر شهیدان «عربپور» در شهرستان زرند آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاج یدالله عربپور پدر شهیدان والامقام «ابراهیم و اباذر عربپور» شامگاه دوشنبه پس از سال‌ها درد فراق فرزندان به جگرگوشه‌های شهیدش پیوست.

شهید والامقام ابراهیم عربپور چهارم مهر ۱۳۴۹ در روستای داهوئیه از توابع شهرستان زرند چشم به جهان گشود. وی به عنوان بسیجی عازم جبهه شد. شهید والامقام در منطقه جنگی شلمچه در عملیات کربلای ۵ در هفتم بهمن ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید والامقام اباذر عربپور نوزدهم تیر ۱۳۵۱ در روستای داهوئیه از توابع شهرستان زرند دیده به جهان گشود. در تاریخ بیست و سوم خردادماه ۱۳۶۷ در منطقه شلمچه عملیات بیت المقدس ۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع این اسوه صبر و استقامت امروز سه شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ از شهرستان زرند به سمت روستای داهوئیه برگزار می شود.