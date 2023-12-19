ارسال گزارش به دفتر رهبری درباره رفع موانع جذب نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، نشست سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با سیدسلمان سیدافقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان به منظور بررسی زمینه‌ همکاری‌های مشترک برگزار شد.

در این نشست، امیر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش به بیان نقش اثرگذار نخبگان در پیشبرد اهداف ارتش پرداخت و ضرورت بکارگیری نخبگان و رفع موانع موجود برای جذب ایشان را مورد تاکید قرارداد.

فرمانده ارتش گفت: در راستای رفع موانع جذب و تسریع این امر، پیگیری‌های ویژه‌ای از دفتر ریاست‌جمهوری انجام و گزارش هایی نیز در این خصوص به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.

امیر موسوی در ادامه بر پیگیری موارد مطرح شده در این نشست تا حصول نتیجه تاکید کرد واز رئیس کانون ارزیابی ارتش خواست با برگزاری جلسات مشترک فی ما بین، بستر مناسب برای عملیاتی شدن مسائل مطروحه فراهم شود.

سیدسلمان سیدافقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان نیز در این نشست، ضمن تشکر از همکاری کانون ارزیابی ارتش در فرایند جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به بیان زمینه های همکاری بنیاد و ارتش پرداخت.

سید افقهی، تشکیل «هیئت‌های اندیشه‌ورز در راستای احصا چالش ها و موانع» و «هسته‌های مسئله‌محور نخبگانی»، «مشارکت در برگزاری برنامه‌های بازدید نخبگان از مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش به منظور ایجاد امید و انگیزه»، «تکریم و الگوسازی از مفاخر ارتش» و همچنین «ساخت مستندهای مفهومی درباره مفاخر و نخبگان دفاع مقدس» را از جمله زمینه‌های همکاری بنیاد ملی نخبگان و ارتش برشمرد.

شایان ذکر است، تقدیم سه جلد از مجموعه هنرنامه‌های مفاخر کشور به فرمانده ارتش توسط یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان به فرمانده ارتش پایان بخش این دیدار بود.