زمان دوره توانمندسازی مدیران مهدهای کودک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که مسئولیت مهدهای کودک از بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش سپرده و به دنبال آن سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ایجاد شد؛ قوانین و مقرراتی بر نحوه اداره این مراکز اعمال شد که شاید یکی از مهم‌ترین این قوانین کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای برای متولیان و مدیران این کودکستان‌ها یا همان مهدهای کودک است

همه افرادی که می‌خواهند در کودکستان‌ها فعالیت کنند؛ باید مجوز و صلاحیت فعالیت حرفه‌ای را کسب کنند.

گواهی صلاحیت حرفه‌ای را باید هر کس اعم از نیروی حوزوی و دانشگاهی کسب کند زیرا از نظر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک محتواهای آموزشی در همه رشته‌های تحصیلی کاملاً منطبق با نیازهای کودکستان‌ها نیست و لازم است متولیان کودکستان‌ها دوره‌های آموزشی مجزایی را طی کنند.

بر این اساس تمدید مجوز فعالیت کودکستان برای مؤسسان و مدیران قدیمی و یا صدور مجوز فعالیت برای افرادی که به تازگی می‌خواهند یک کودکستان دایر کنند نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی هستند.

در همین راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با صدور بخشنامه‌ای مهلت ثبت نام و زمان برگزاری دوره‌های آموزشی را بدین شرح اعلام کرد:

مدیران و متولیان پس از کسب گواهی دوره‌های تخصصی می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط اعلام شده، در درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کرده و در دوره توسعه شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای مؤسسان شرکت نمایند.

برای این منظور از قسمت خدمات عمومی در دوره توانمندسازی پیش ثبت نام کنید و طبق جدول فوق منتظر شروع دوره خود باشید.

هر فرد متناسب با زمان ثبت‌نام خود، تنها در یک دوره مطابق جدول مشخص شده، شرکت خواهد کرد.

مجتبی همتی فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اوایل مهر و در یک نشست خبری مجموع کودکستان‌های مجوز دار و نظام مند در ایران را ۳۲ هزار کودکستان عنوان کرد و گفت: از تکالیف ما ابلاغ ضوابط جدید و ساماندهی مراکز و کودکستان‌ها است و مسئولین مراکز هم موظف هستند با تطبیق خود با قوانین جدید امتیاز خود را تمدید کنند. ما در نهایت باید به یک نظام یکپارچه در اداره کودکستان‌ها دست یابیم.