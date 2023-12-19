به گزارش خبرنگار مهر، رحیم یونسی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش تولیدات این اداره کل موفق به ارائه ۲۳ هزار و ۸۹۴ نفر دوره در ۹ ماهه اول سال‌جاری شده است.

وی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بستری برای تربیت نیروی متخصص و کارآفرین در جهت جهش و رونق تولید و اشتغال است، گفت: این اداره کل، آموزش‌های مهارتی را در دو بخش دولتی و غیردولتی با بهره گیری از مربیان مجرب و امکانات و تجهیزات کارگاهی، مطابق با استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در خوشه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر ارائه می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل بیان کرد: در بخش‌های دولتی در مراکز ثابت شهری هفت هزار و ۲۳۹ نفر دوره، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشجویی ۴۹۹ نفر دوره در راستای مهارت افزایی دانشجویان، در بخش پادگان یک هزار و ۷۸۹ نفر دوره در راستای تفاهم نامه با نیروهای مسلح و افزایش مهارت سربازان وظیفه، روستا ۸۷۷ نفر دوره با هدف توانمندسازی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها ارائه شده است.

یونسی ادامه داد: زندان یک هزار و ۵۶۶ نفر دوره جهت کمک به بازگشت آنها به جامعه و ادامه زندگی سالم، عشایری ۱۲۶ نفر دوره، مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۷۲۸ نفر دوره، سکونتگاه‌های غیر رسمی ۲۱۵ نفر دوره و در مجموع ۱۳ هزار و ۳۹ هزار نفر دوره در خوشه‌های صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی از آموزش‌های رایگان مهارتی بهره‌مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰۱ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در سطح استان جهت توانمندسازی اقشار مختلف در حال فعالیت هستند که در ۹ ماهه سال‌جاری ۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۷۳ نفر- ساعت آموزش معادل ۱۰ هزار و ۸۵۵ نفر دوره آموزشی در راستای توانمندسازی مهارتی علاقمندان در بخش خصوصی برگزار کرد.