آموزش 52 حرفه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان

فاطمه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای دامغان با داشتن 6 کارگاه در بخش ثابت، 52 حرفه را آموزش به خواهران دامغانی آموزش می دهد.

وی یادآور شد: این کارگاه ها در رشته های صنایع چوب، صنایع دستی و هنری، کشاورزی، رایانه و الکترونیک، صنایع غذایی، عکاسی و فیلمبرداری فعال است.

وی تصریح کرد: این مرکز همچنین در بخش های روستایی، جوار دانشگاهی، تیم های سیار شهری و همکاری با دیگر دستگاه های اجرایی خدمات رسانی خود را به طور گسترده در سطح شهرستان و روستاهای تابعه آموزش های مورد نیاز را ارائه می دهد و به فعالیت مشغول است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان با بیان اینکه طی سال گذشته یکهزار و 200 نفر از خواهران دامغانی موفق به کسب آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های مختلف شدند، خاطرنشان ساخت: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز بالغ بر 331 نفر از خواهران دامغانی علاقه مند به کسب مهارت های فنی و حرفه ای آموزش های لازم را فرا گرفتند.

وی اضافه کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان پس از هفت سال ارائه خدمات آموزشی در رشته های مختلف خدماتی و کشاورزی در سال 86 به صورت مستقل ثبت شد و به افزایش و توسعه رشته ها و حیطه خدمات رسانی خود پرداخت.

منصوری به تعداد آموزشگاه های آزاد تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان اشاره داشت و افزود: در شهرستان دامغان 21 آموزشگاه آزاد تحت نظارت این مرکز فعالیت دارند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان اظهار داشت: این آموزشگاه ها در چهار گروه شامل طراحی و دوخت، مراقبت زیبایی، فناوری اطلاعات و کشاورزی فعالیت دارند.

وی خاطرنشان ساخت: در طی سال گذشته تعداد 600 نفر از بانوان دامغانی با مراجعه به آموزشگاه های آزاد مهارت های لازم را کسب و گواهینامه مهارت دریافت کردند.

منصوری همچنین تعداد مراجعه کنندگان به 21 آموزشگاه آزاد برای کسب مهارت در طی چهار ماهه نخست سال جاری در شهرستان دامغان را بالغ بر 240 نفر بیان کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان در خاتمه گفت: لزوم فراگیری فنی و حرفه ای برای همه اقشار کشور امکانات وسیعی را می طلبد که توان آن به تنهایی از مجرای دولت مقدور نیست لذا سازمان فنی و حرفه ای کشور بر آن شد تا با استفاده از جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد اقدام کنند که در این راستا موفقیت های خوبی کسب و افراد مختلف و در بخش های گوناگون به کسب مهارت های فنی و حرفه ای پرداختند.