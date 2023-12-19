فرآیند برگزاری انتخابات امسال دستخوش تغییراتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هیأت اجرایی مرکز حوزه ارامنه جنوب ایران، اظهار کرد: با همکاری، هم افزایی و تعامل خوب بین مجریان و دست اندرکاران انتخابات، شرایط خوبی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در اصفهان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شرایط برای حضور و مشارکت همه اقشار و آحاد مردم جهت انتخاب شخص اصلح و همچنین نامزدی در انتخابات، فراهم است.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه امسال فرآیند برگزاری انتخابات دستخوش تغییراتی شده است، بیان داشت: بخشی از این تغییرات ازجمله پیش ثبت نام، ثبت نام الکترونیکی، اضافه شدن ۵ سال سابقه آموزشی، پژوهشی، علمی، اجرایی و اقتصادی، اجرا شده و مابقی در آینده اجرایی خواهد شد.

وی مشارکت حداکثری در انتخابات را حائز اهمیت دانست و افزود: هموطنان ارامنه بایستی در راستای مشارکت حداکثری در هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تلاش کنند.