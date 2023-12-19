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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

فرماندار اصفهان:

فرآیند برگزاری انتخابات امسال دستخوش تغییراتی شده است

فرآیند برگزاری انتخابات امسال دستخوش تغییراتی شده است

اصفهان - فرماندار اصفهان گفت: امسال فرآیند برگزاری انتخابات دستخوش تغییراتی شده است که پیش ثبت نام، ثبت نام الکترونیکی، اضافه شدن ۵ سال سابقه آموزشی، پژوهشی، علمی، اجرا بخشی از آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هیأت اجرایی مرکز حوزه ارامنه جنوب ایران، اظهار کرد: با همکاری، هم افزایی و تعامل خوب بین مجریان و دست اندرکاران انتخابات، شرایط خوبی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در اصفهان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شرایط برای حضور و مشارکت همه اقشار و آحاد مردم جهت انتخاب شخص اصلح و همچنین نامزدی در انتخابات، فراهم است.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه امسال فرآیند برگزاری انتخابات دستخوش تغییراتی شده است، بیان داشت: بخشی از این تغییرات ازجمله پیش ثبت نام، ثبت نام الکترونیکی، اضافه شدن ۵ سال سابقه آموزشی، پژوهشی، علمی، اجرایی و اقتصادی، اجرا شده و مابقی در آینده اجرایی خواهد شد.

وی مشارکت حداکثری در انتخابات را حائز اهمیت دانست و افزود: هموطنان ارامنه بایستی در راستای مشارکت حداکثری در هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تلاش کنند.

کد مطلب 5971126

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