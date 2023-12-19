حضور هفت تن از بانوان در لیست انتخاباتی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هیات عالی شورای وحدت که صبح سه شنبه ۲۸ آذر ماه در حسینیه سیدالشهدا برگزار شد، در خصوص کم و کیف جمع بندی و تدوین لیست انتخاباتی تهران بزرگ و حضور اقشار مختلف بحث و بررسی شد.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در این نشست با اشاره به شأن و جایگاه خاص بانوان به عنوان نیمی از جامعه گفت: در کارهای اجرایی و دقیق هر جا خانمها عهده دار کار شدهاند غالباً تجربه خوب و قابل توجهی رقم خورده است. ما بر این باوریم که حضور و نقش زنان با عنایت به تخصصهای گوناگونی که میتوانند داشته باشند و در مجلس مورد نیاز باشد بسیار تعیین کننده است.
وی گفت: ما نه تنها در تهران بلکه در استانها نیز پیگیری میکنیم و خواستهایم که از بانوان کارآمد، متخصص و شایسته استفاده شود و خانمها در لیستهای انتخاباتی حضور پررنگ و فعال داشته باشند. بر این اساس در لیست انتخاباتی شورای وحدت در تهران، ۷ نفر از بانوان با عنایت به تخصص و شایستگی حضور خواهند داشت.
در ادامه این نشست در خصوص حضور سایر اقشار شامل جوانان و روحانیت نیز در لیست شورای وحدت افرادی در تهران بحث و بررسی شد و مقرر گردید افراد تنها با لحاظ تخصص و شایستگی و صلاحیت، انتخاب خواهند شد. بر این اساس در لیست انتخاباتی تهران بزرگ، ده نفر از جوانان حضور پیدا میکنند. همچنین مقرر شد در عرصه همه استانها همین رویه پیاده سازی شود یعنی یک سوم کاندیداهای شورای وحدت را جوانان تشکیل دهند.
در ادامه ابوالقاسم رئوفیان عضو هیات عالی شورای وحدت با اشاره به ویژگیهای نماینده کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه و نظام گفت: باید با شاخص گرایی و دقت در مولفههای اصلی نامزدهای انتخابات یک لیست متناسب با گام دوم انقلاب و متشکل از افراد با سابقه و موثر ارایه دهیم.
محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت عالی شورای وحدت نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت برگزاری با شکوه انتخابات مجلس گفت: مسأله مشارکت برای ما مسأله اصلی در انتخابات پیش رو است و نتیجه چندان مهم نیست. مهم این است که مشارکت در انتخابات با نرخ بالا و قابل توجه صورت پذیرد و اینکه چه کسی پیروز میشود اهمیت چندانی ندارد.
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