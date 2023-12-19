معضل ترافیک چالوس رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز ساخت ساختمان جدید شهرداری چالوس از این توافق شیرین به عنوان منشأ خیرات برای مردم آرزو کرد و گفت: تمام تلاش برای خدمت به مردم است که وظیفه ما است.

وی افزود: یکی از هنرهای شهرداری و شورا، حفظ داشته‌های شهری و اضافه کردن بر سرمایه‌های شهر است.

فرماندار چالوس از معضل ترافیک به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات چالوس یاد کرد و ادامه داد: با این پروژه معضل ترافیک که هم برای پرسنل و هم شهروندان بود برطرف خواهد شد.

شریفی در پایان از زحمات شورا و شهرداری چالوس قدردانی کرد و یادآور شد: اگر این اتفاقات خوب در چالوس رقم می‌خورد حاصل همکاری و همدلی مجموعه مدیریت شهری است

به گزارش مهر، این پروژه بارعایت تشریفات قانونی توافق ۳۶ هزار متر مربع از اراضی دانشکده نیروی دریایی سپاه پاسداران در جهت رفع نیازهای متعدد عمومی شهر چالوس و جابجایی ساختمان اداری شهرداری چالوس به ثمر نشست.