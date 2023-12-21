بازار داغ «یلدا» در ایران کوچک/ مردم خواستار نظارت بیشتر هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - صدیقه صباغیان: روزهای دفتر زرد پاییز چه زیبا ورق می‌خورد تا به زیبایی‌های زمستان سپید لبخند بزند. خورشید یک گام به سمت جلو بر می‌دارد تا ابرهای سیاه آسمان، نقل‌های سفیدشان را بر سر عابران هر کوی و بام بریزند. خش خش برگ‌های زرد پاییز جای خود را به کفپوش‌های سفید خیابان‌ها می‌دهند تا زیبایی روزگار دو چندان شود. نقطه تلاقی اختتامیه ریزش برگ‌های پاییز و افتتاحیه سوز و سرمای زمستان در بلندترین شب سال، شبی به نام یلداست.

این روزها و در روزگار دیجیتالی و عصر پیشرفت و تکنولوژی، در حالی به زمستان سلام می‌کنیم که در دنیای شهرنشینی‌های این روزگار، خبری از کرسی پرخاطره خانه مادربزرگ و چای قندپهلوی پدربزرگ نیست. منقل و لحاف کرسی، سینی بزرگ مسی روی کرسی و نقل‌های رنگی و نبات‌های داخل آن، جای خود را به پکیج‌های پیشرفته و بخاری‌های گازسوز، مبلمان‌های فانتزی و مدرن، میوه خوری های بلور و شیرینی‌های رنگارنگ داده‌اند، اما با وجود کمرنگ شدن سادگی‌های دیروز و زرق و برق امروز، زندگی و یلداهای آن، هنوز هم زیبایی‌های خود را دارند و به ما لبخند می‌زنند.

امروز بسیاری از مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها در قید حیات نیستند اما تصویری از خنده‌های زیبای آنها روی میز خاطرات، تمام شیرینی‌های آن دوران را یادآوری می‌کند. هنوز هم پدر خانواده به یاد گذشته‌ها و به رسم سنتی دیرینه و جذاب، در طولانی‌ترین شب سال، با گشودن شاهنامه و دیوان حافظ و تفسیر آنها تلاش می‌کند لبخند را مهمان صورت فرزندان کند. آری؛ یلدا هنوز هم زیباست زیرا در این شب از پاییز هزار رنگ با تمام زیبایی‌هایش خداحافظی می‌کنیم و با انار و هندوانه، تنقلات رنگارنگ و لبوی داغ دستپخت مادر که می‌توانیم با بخار آن، دستان سردمان را گرم کنیم، به استقبال زمستان می‌رویم. هنوز هم با گذری بر دیوان حافظ و فال‌های زیبای او می‌توان به گذشته لبخند زد و به آینده امیدوار بود.

اما راه اندازی یک دورهمی شبانه در شبی که تنها یک دقیقه با شب قبل تفاوت دارد و همین زمان کوتاه آن را نسبت به دیگر شب‌ها متفاوت کرده، نیازمند تأمین اقلامی از قبیل میوه و شیرینی، آجیل و خشکبار و … است که تهیه آنها ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی خانواده‌ها دارد. این روزها بزرگترها در تکاپوی تهیه و تدارک اقلامی هستند که با خرید آنها بتوانند پایه‌های یک مهمانی شبانه فامیلی را بگذارند، روابطی که شاید بعد از سپری کردن دوران کرونا خیلی کمرنگ و به نوعی فراموش شده بودند. باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد زیرا دیری نمی پاید که بهار نیز سر موعد خود طلوع و به زمین سلام می‌کند، آری زندگی در جریان است و زیبایی‌های خود را دارد.

ضرورت نظارت بیشتر مسئولین بر بازار

در این میان آنچه از همه موارد ضروری‌تر است نظارت بر بازار و قیمت‌هاست که در چنین مواقعی بیشتر نیاز به آن احساس می‌شود. با حضور میدانی در بازار متوجه ثبات و گاهی افزایش قیمت‌ها می‌شویم و آن را به گوش مسئولین امر می‌رسانیم و انتظار داریم آنها نیز در چنین روز و شب‌هایی بیش از گذشته نظارتی بر قیمت‌ها داشته باشند تا فشار اقتصادی کمتر بر مردم چیره شود.

کوروش مرادی، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضای عمومی برای محصولاتی نظیر خشکبار، آجیل، شیرینی‌جات، میوه، مرغ، تخم مرغ و … با بهره گیری از نیروها و امکانات استانی و به منظور افزایش بعد نظارتی و کنترلی در بازار، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای پرتقاضا، طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۰ آذر ماه آغاز شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح که با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی البرز، سازمان جهاد کشاورزی استان، اتاق اصناف مرکز البرز، اماکن نیروی انتظامی استان و اتحادیه‌های صنفی ذیربط در حال اجراست، مطرح کرد: تمرکز بازرسان بر کالاهای پر تقاضای ایام پیش رو است و رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی و پاسخگویی به آنها در کوتاه‌ترین زمان، در اولویت قرار دارد.

فعالیت ۲۰ تیم بازرسی برای نظارت بر بازار شب یلدا

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز بیان کرد: روزانه ۲۰ تیم از بازرسان و کارشناسان در دو نوبت صبح و بعدازظهر به سطح شهر اعزام می‌شوند و به بازرسی از مراکز یاد شده می‌پردازند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، علاوه بر اعمال قانون، پرونده مربوطه تکمیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال، در اسرع وقت به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود.

مرادی با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح تاکنون تخلفاتی از جمله گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم نصب برچسب قیمت روی کالا مشاهده شده و ضمن برخورد با متخلفان، پرونده‌های مربوطه تکمیل شده و در حال ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی است.

مرتضی پاشایی، معاون اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هر ساله در ایام و مناسبت‌هایی مانند شب یلدا، نوروز، بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان، طرح نظارت بر اقلام و کالاها و حتی خدمات پرمصرف توسط مراجع نظارتی از جمله بازرسی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و … اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: امسال بخشنامه طرح نظارت بر بازار شب یلدا ۱۵ آذر ماه ابلاغ و اجرای آن از ۲۰ آذر ماه آغاز شده است و در راستای آن، نظارت روزانه بر بازار عرضه اقلامی از جمله آجیل، شیرینی و میوه به صورت مستقیم و اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و … به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

مشارکت مردم کمک بسزایی به نظارت‌ها می‌کند

معاون اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز ادامه داد: این بازرسی‌ها در قالب گشت‌های سیار سازمان تعزیرات حکومتی هر روز در دو نوبت صبح و عصر از مغازه‌های عمده فروشی و خرده فروشی صورت می‌گیرد و بر قیمت کالاها، اقلام و خدمات این ایام نظارت کامل می‌شود.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم کمک بسزایی به نظارت‌ها می‌کند مطرح کرد: نحوه برخورد با متخلفان بر اساس نوع، میزان و شدت تخلف تعیین می‌شود و مجازات‌هایی از قبیل تعطیلی واحد صنفی و جرایم نقدی سنگین نیز از سوی قانونگذار برای این تخلفات در نظر گرفته شده که امید است بازدارنده باشد و از تخلفات این حوزه بکاهد.

شایان ذکر است پیگیری‌های خبرنگار مهر در خصوص میزان توزیع کالاهای مورد نیاز در این شب و نحوه نظارت‌ها از مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به نتیجه نرسید.

در راستای اجرای طرح نظارتی شب یلدا در دو نوبت صبح و عصر در جریان ۹۵۰ مورد بازرسی اصناف طی یک هفته در البرز، پرونده ۱۵۴ واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی استان البرز ارجاع شد. در این طرح، بازرسان اتاق اصناف به همراه بازرسان اتحادیه‌های مربوطه بر نحوه ارائه خدمات، قیمت گذاری و کیفیت کالاها به صورت تخصصی نظارت می‌کنند.

باید لذت برد و فرصت‌ها را غنیمت شمرد

آنچه در این میان حائز اهمیت است، آگاهی، رسیدگی و پیگیری مسئولین و اطلاع رسانی‌های به موقع شهروندان است که می‌تواند نظارت‌ها را دو چندان کند. اما با همه این تفاسیر آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، زیبایی این شب و نهایت استفاده از لحظات و شیرینی‌های با هم بودن است؛ باید لذت برد و فرصت‌ها را غنیمت شمرد.

قطعاً همه ما می‌دانیم که این پاییزها و زمستان‌ها نیستند که می‌روند بلکه عمر ماست که به سادگی در حال گذر است، پس چه خوب است یک دقیقه بیشتر با هم بودن را جشن بگیریم و برای فرداهای زندگی خود تفالی به حافظ بزنیم و در انتظار آینده‌ای خوب باشیم.