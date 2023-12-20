به گزارش خبرنگار مهر، صفر نصراله زاده عصر روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اساتید و دانشجویان نخبگان ما هستند و ما باید با کمک و خدمت خالصانه شرایط را برای این عزیزان فراهم کنیم. ما منکر اشکالات خود نیستیم ولی سعی میکنیم برای جامعهی خود مفید و مؤثر باشیم.
وی ادامه داد: علیرغم کاستیها و محدودیتهای بودجهای، افتخارات زیادی کسب کردهایم اما متأسفانه عدهای با ایجاد حواشی ناجوانمردانه و ظالمانه، شرایط را برای نخبگان، دانشجویان و اساتید سخت میکنند و موجب ایجاد یأس و ناامیدی در آنها میشوند که دودش به چشم همه میرود.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به افتخارات کسب شده توسط این دانشگاه در طول دو سال اخیر گفت: آیا صعود ۲۰۰ پلهای در نظام رتبهبندی شانگهای، صعود ۱۰۰ پلهای در نظام رتبهبندی شانگهای، صعود ۳۵۰ پلهای در بحث پژوهش، کسب مقام دوم کشور در حوزهی زیست بوم فناوری، کسب رتبهی پنجم در بحث ارتباط با صنعت، انتخاب بهعنوان بهترین دانشگاه حامی پژوهش، جذب ۲ هزار و ۱۰۰ دانشجوی بین المللی و … افتخار نیستند؟
وی با اشاره به اختصاص ۴۰ هکتار از اراضی دانشگاه برای تأمین مسکن اساتید و کارکنان این دانشگاه گفت: ما هر کاری که برای حمایت از نخبگان و اساتید لازم باشد، انجام میدهیم و اختصاص زمین برای مسکن اساتید و کارکنان نیز در همین راستا انجام شده است. من در چهارچوب ضوابط وزارت علوم حقوق میگیرم ولی اگر منابع زیادی در دانشگاه داشتم، بیشتر از این ارقام را به اساتید و نخبگان پاداش میدادم چراکه من مسئول حفظ نخبگان هستم. ما بجای اینکه اساتید و نخبگان را بکوبیم، باید به فکر معیشت آنها باشیم و مهمتر از آن، حرمت شأن را حفظ کنیم چراکه نخبگان ما واقعاً نجیب بوده و علاقمند کشور هستند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جذب دانشجویان بین المللی به دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: ما باید بر اساس آمار، ارزیابیها و شاخصها صحبت کنیم و مقایسهی دانشگاههای کشورهای مختلف نیز باید بر طبق ارزیابیهای شانگهای، تایمز، لایدن و … انجام شود.
نصراله زاده ادامه داد: افتخاراتی که کسب شده چگونه رقم خورده است؟ اساتید ۰.۱، یک و دو درصد برچه اساسی انتخاب میشوند؟ چرا در جلسهی کنسرسیوم روسیه مدام از دانشگاه تبریز یاد میشود؟ چرا افرادی که از جذب دانشجویان خارجی انتقاد میکنند، فعالیت ۱۰۸ شرکت دانشبنیان، ۶۵ آزمایشگاه -تنها در دانشکدهی کشاورزی-، وجود فضای ۳۰۰ هکتاری در دانشگاه و ۳۵۰ هکتاری در خلعتپوشان، امکانات ورزشی برای ۵ هزار دانشجو در المپیاد دانشجویان و … را نمیبینند؟ اگر امکانات دانشگاه تبریز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خوب نبود، این تعداد دانشجوی خارجی رغبتی برای تحصیل در دانشگاه تبریز پیدا میکردند؟
وی در خصوص میزان شهریهی اخذ شده از دانشجویان بین المللی نیز گفت: ما در طول دورهی یک مقطع تحصیلی، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ الی ۷ هزار و ۶۰۰ دلار از این دانشجویان میگیریم. البته با توجه به اینکه ملاک بینالمللی شدن دانشگاه، جذب دانشجویان خارجی به اندازهی ۲۰ درصد از تعداد کل دانشجویان میباشد، ما تاکنون حدود ۱۲ درصد تعداد دانشجویان را جذب گردهایم و برای تحقق این ۲۰ درصد، باید حدود ۴ هزار دانشجوی خارجی جذب کنیم.
وی در خصوص مشکلات زبان فارسی دانشجویان بین المللی نیز افزود: برای حل مشکل زبان این دانشجویان، یک ترم را به آموزش زبان فارسی اختصاص دادهایم و براساس هماهنگیهای صورت گرفته با دانشگاههای کرکوک و بغداد در عراق و سیونیک ارمنستان، مراکز آموزش زبان فارسی را ایجاد خواهیم کرد و دانشجویان میبایست بعد از یادگیری زبان فارسی در آزمون ورودی نیز شرکت کنند.
رئیس دانشگاه تبریز در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سطح همکاری این دانشگاه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) اظهار کرد: سطح ارتباط ما با قرارگاه در حال توسعه است در حالیکه قبل از ما هیچ ارتباط مؤثری با قرارگاه وجود نداشت. بیشترین میزان همکاری ما با قرارگاه در پروژههای عمرانی خواهد بود. چراکه در حال حاضر حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دانشگاه شامل سلف سرویس مرکزی، خوابگاه متاهلی، فاز دوم دانشکدهی کشاورزی، ساختمان جدید دانشکدهی اقتصاد و مدیریت و …لازم است و این رقم چندین برابر بودجهی دانشگاه است و ما ناچار هستیم از طریق تهاتر، مولدسازی و قرارداد بی او تی اقدام کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص ارتباط دانشگاه تبریز با دانشگاههای ترکیه گفت: ما نزدیکترین ارتباط را با دانشگاههای ترکیه داریم؛ بهطوریکه حدود ۶۵ طرح تمام شده طی دو فراخوان و در قالب طرحهای پژوهشی، تو بیتاک و … انجام و فراخوان سوم نیز با موضوع شمس تبریزی اعلام شده است.
وی در خاتمه در ارتباط با مشکلات فضای سبز دانشگاه تبریز اظهار کرد: متأسفانه در طول زمان هیچ توجهی به آفات درختان نشده و مشکلات فعلی فضای سبز میراث سالهای گذشته است ولی با این وجود هیچ مضایقهای در بودجهی فضای سبز نداریم و اقدامات کوتاه مدتی از جمله قطع درختان بیمار انجام شده است.
