صنعت چای رودسر برابر سپیدرود رشت شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نونهالان گیلان و در هفته شانزدهم این مسابقات جدال تیم‌های اول سپید رود رشت و پنجم صنعت چای رودسر با برتری سپید رود رشت به پایان رسید.

در این دیدار که در استادیوم شهید قاسمی رودسر برگزار شد ابتدا این تیم صنعت چای رودسر بود که نیمه اول را با برتری یک بر صفر به نفع خود به پایان رساند اما در آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۶ ارسال کرنر از جناح راست روی دروازه صنعت چای با اشتباه دروازه‌بان به گل تبدیل شد تا کار به تساوی کشیده شود.

صنعت چای رودسر پس از دریافت گل تساوی نظم و انسجام تیمی خود را از دست داد و همین سبب شد گل دوم را نیز دریافت کند.

این بازی سر انجام با همین نتیجه به سود تیم میهمان به پایان رسید.