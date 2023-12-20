سد باهوش تنگستان دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تویل عصر چهارشنبه در اجرای عملیات آتشباری در سد باهوش اظهار داشت: امروز ۲ مرحله عملیات آتشباری در سد باهوش تنگستان انجام شد تا ضمن افزایش سرعت عملیات اجرایی، جبهههای کاری این پروژه نیز افزایش یابد.
وی اضافه کرد: سد باهوش یکی از پروژههای مهم تأمین آب کشاورزی در شهرستان تنگستان است که در کنار سد خاییز آبیاری نخلستانهای اهرم را بر عهده دارد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای بوشهر افزود: این سد از نوع بتنی غلتکی است و با حجم مخزن ۲۲.۵ میلیون مترمکعب، سیلابهای فصلی را به منبعی پایدار برای سیراب کردن نخیلات تبدیل میکند.
تویل با اشاره به عملیات آتشباری سد باهوش گفت: این عملیات در دو مرحله و در جناح چپ و راست تکیهگاه سد انجام شد و حجمی قریب به ۴۰ هزار مترمکعب سنگ برداری از پروژه را به انجام رساند.
وی اضافه کرد: این حجم از سنگبرداری موجب تسریع و کوتاهتر شدن ۲ تا ۳ ماهه فرآیند آمادهسازی زیرساختهای بدنه اصلی سد میشود و شروع بتن ریزی سد را در سال جاری قابل اجرا میکند.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی سد باهوش گفت: پیشرفت کلی این پروژه حدود ۳۰ درصد است و در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، امکان آبگیری آن در پایان سال ۱۴۰۳ وجود دارد.
سد باهوش بر روی رودخانه باهوش و در ۱۵ کیلومتری شهر اهرم در حال ساخت است.
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