به گزارش خبرنگار مهر، در ۴۸ ساعت گذشته مشهد مقدس با برودت هوا و مهگرفتگی شدید مواجه شد.
براساس این گزارش، در این شرایط فرودگاه مشهد از بامداد دوشنبه تا صبح سهشنبه و نیز از ساعت ۲۱ شامگاه سهشنبه تا ۷ و ۳۰ دقیقه صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ آذرماه) با کاهش دید افقی کمتر از حد استاندارد و توقف نشست و برخاست پروازها مواجه و بسیاری از پروازها باطل شد که تداوم ۱۱ ساعته این مهگرفتگی شدید دلیل اصلی ماجرای ابطال، تاخیر و ازدحام مسافران بوده است.
محمود امانیبنی، مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به خدمت ۴۸ ساعت گذشته فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد به زائران رضوی اظهار کرد: با توجه به ابطال و تاخیر نزدیک به ۵۰ پرواز ورودی و خروجی داخلی و خارجی در ۴۸ ساعت گذشته، فرودگاه مشهد با حجم حضور بسیار زیادی از مسافران مواجه شد.
مدیرکل فرودگاههای استان خراسانرضوی با بیان اینکه توقف پروازها بهدلیل افزایش ایمنی پروازها، رعایت ایمنی و استانداردها و کاهش دید افقی کمتر از حد استاندارد بوده که منجر به ابطال و تاخیر شد، تاکید کرد: در این شرایط، با دستور وزیر راه و شهرسازی و پیگیری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران توانستیم برای برخی پروازها، بهمنظور انتقال مسافران حاضر در فرودگاه مشهد پرواز جایگزین برقرار کنیم.
وی با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته ظرفیت تاکسیرانی فرودگاه و واگنهای قطار شهری مشهد بهمنظور خدماترسانی و آمادگی جهت شرایط اضطراری به مسافران افزایش پیدا کرد، ابراز داشت: از سویی دیگر بهمنظور مدیریت بحران و شرایط در فرودگاه، شاهد افزایش کارکنان کشیک ترمینال و حضور در بین مسافران جهت پاسخگویی، افزایش حضور نیروی انتظامی بهمنظور برقراری امنیت و نیز حضور تیم روابطعمومی فرودگاه مشهد در راستای اطلاعرسانی آنلاین میان مسافران بودیم.
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