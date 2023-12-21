به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد یکشنبه سوم دی ماه با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، گلعلی بابایی دبیر علمی جایزه و اصحاب رسانه در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

جایزه ادبی جلال آل‌احمد هر سال در چهار گروه «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «نقد ادبی» و «مستندنگاری» آثار منتشر شده سال قبل را بررسی کرده و برگزیدگان و شایستگان تقدیر بخش‌های چهارگانه را به جامعه ادبی کشور معرفی می‌کند.

نشست خبری شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد یکشنبه سوم دی ماه ساعت ۱۰ صبح در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

همچنین اختتامیه این رویداد و جشن یکصد سالگی تولد جلال آل احمد با عنوان «یک قرن جلال» چهارشنبه ششم دی‌ماه ساعت ۱۸ با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان، منتقدان و اهالی ادبیات کشور در تالار وحدت برگزار می‌شود.