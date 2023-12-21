  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۸:۲۴

با حضور وزیر ورزش و جوانان صورت گرفت؛

افتتاح متمرکز ۱۸ خانه ورزش روستایی استان گلستان

افتتاح متمرکز ۱۸ خانه ورزش روستایی استان گلستان

گرگان-کیومرث هاشمی در سفر به استان گلستان، ۱۸ خانه ورزش روستایی را بصورت متمرکز افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی صبح پنجشنبه در سفر به استان گلستان، ۱۸ خانه ورزش روستایی را بصورت متمرکز افتتاح کرد.

در دور سفر دوم ریاست جمهوری، همزمان با افتتاح ۱۸ خانه ورزش روستایی استان گلستان با حضور وزیر ورزش و جوانان امکانات مورد نیاز به منظور تجهیز خانه‌های ورزشی این اماکن ارسال شد.

بازدید از هتل ورزش گرگان از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان بود.

در این بازدید کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت، منعم مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان و معاونین نیزحضور داشتند.

کد مطلب 5972512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه