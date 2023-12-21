افتتاح متمرکز ۱۸ خانه ورزش روستایی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی صبح پنجشنبه در سفر به استان گلستان، ۱۸ خانه ورزش روستایی را بصورت متمرکز افتتاح کرد.

در دور سفر دوم ریاست جمهوری، همزمان با افتتاح ۱۸ خانه ورزش روستایی استان گلستان با حضور وزیر ورزش و جوانان امکانات مورد نیاز به منظور تجهیز خانه‌های ورزشی این اماکن ارسال شد.

بازدید از هتل ورزش گرگان از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان بود.

در این بازدید کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت، منعم مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، برزمینی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان و معاونین نیزحضور داشتند.