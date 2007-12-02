  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۶

نشست فراکسیون حمایت از معلولان با دبیران NGO و معلولان

اعضای فراکسیون حمایت از معلولان مجلس شورای اسلامی ظهر امروز به مناسبت روز جهانی معلول با دبیران سازمان های مردم نهاد معلولان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آلیا رئیس فراکسیون حمایت از معلولان در این جلسه با اشاره به عمر سه ماهه این فراکسیون گفت: معلولیت یک ناتوانی جزئی جسمی است که خداوند از روی حکمت برای آدمی مقدر کرده است در حالی که درهای بسیاری از نبوغ و هوش را برای شخص معلول گشوده است.
 
نماینده تهران با اشاره به خواست نهادهای مردمی حمایت از معلولان برای برداشتن محدودیت های معلولان در کاندیدا توری مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز 13 درصد از نمایندگان دنیا از معلولان هستند اما با توجه به حساسیت امر نمایندگی برای کاندید شدن معلولان منع قانونی وجود دارد.
 
در این جلسه مشکلات و کاستی های جامعه معلولان و همچنین لایحه حمایت از معلولان مطرح گردید.
کد مطلب 597278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها