نشست فراکسیون حمایت از معلولان با دبیران NGO و معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آلیا رئیس فراکسیون حمایت از معلولان در این جلسه با اشاره به عمر سه ماهه این فراکسیون گفت: معلولیت یک ناتوانی جزئی جسمی است که خداوند از روی حکمت برای آدمی مقدر کرده است در حالی که درهای بسیاری از نبوغ و هوش را برای شخص معلول گشوده است.

نماینده تهران با اشاره به خواست نهادهای مردمی حمایت از معلولان برای برداشتن محدودیت های معلولان در کاندیدا توری مجلس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز 13 درصد از نمایندگان دنیا از معلولان هستند اما با توجه به حساسیت امر نمایندگی برای کاندید شدن معلولان منع قانونی وجود دارد.

در این جلسه مشکلات و کاستی های جامعه معلولان و همچنین لایحه حمایت از معلولان مطرح گردید.