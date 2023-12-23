امکان سفر به کشور عراق در طول سال با گذرنامه زیارتی

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس مهاجرت و گذرنامه ایران سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفت تا نوع جدیدی از گذرنامه را با نام گذرنامه زیارتی صادر کند، تا سفر اربعین برای همه اقشار جامعه امکان‌پذیر باشد.

صدور این گذرنامه طی توافقی که با کشور عراق صورت گرفت برای ایام اربعین بود زایران می‌توانستند با گذرنامه زیارتی در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند.

سردار علی ذوالقدر رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سفر با گذرنامه زیارتی به کشور عراق در طول سال گفت: گذرنامه زیارتی در ابتدا تنها برای سفر زیارتی اربعین صادر شده بود.

وی افزود: طبق مذاکراتی که با کشور عراق بعد از ایام اربعین انجام شد زایران می‌توانند در طول سال با گذرنامه زیارتی به کشور عراق سفر کنند.

رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: در آینده با انجام مذاکراتی با کشورهای مقابل می‌توان از این گذرنامه برای سفرهای حج و سفر به سوریه هم استفاده کرد.