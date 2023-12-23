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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

امکان سفر به کشور عراق در طول سال با گذرنامه زیارتی

امکان سفر به کشور عراق در طول سال با گذرنامه زیارتی

رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از امکان سفر به کشور عراق در طول سال با گذرنامه زیارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس مهاجرت و گذرنامه ایران سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفت تا نوع جدیدی از گذرنامه را با نام گذرنامه زیارتی صادر کند، تا سفر اربعین برای همه اقشار جامعه امکان‌پذیر باشد.

صدور این گذرنامه طی توافقی که با کشور عراق صورت گرفت برای ایام اربعین بود زایران می‌توانستند با گذرنامه زیارتی در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند.

سردار علی ذوالقدر رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سفر با گذرنامه زیارتی به کشور عراق در طول سال گفت: گذرنامه زیارتی در ابتدا تنها برای سفر زیارتی اربعین صادر شده بود.

وی افزود: طبق مذاکراتی که با کشور عراق بعد از ایام اربعین انجام شد زایران می‌توانند در طول سال با گذرنامه زیارتی به کشور عراق سفر کنند.

رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: در آینده با انجام مذاکراتی با کشورهای مقابل می‌توان از این گذرنامه برای سفرهای حج و سفر به سوریه هم استفاده کرد.

کد مطلب 5972873

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    نظرات

    • علی US ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 6
      پاسخ
      سلام علیکم،آیا با گذرنامه زیارتی امکان سفر به حج میسره؟
      • امین ک IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 0
        در حال حاضر خیر 10 اردیبهشت 1403
    • خسرو IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 1
      پاسخ
      بعد امتیازش چیه؟
      • محمد IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
        2 1
        ارزونتره زودتر هم چاپ میشه
    • فاطی IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      13 3
      پاسخ
      سلام رفتیم شب شهادت حضرت زهرا شلمچه ایران اجازه خروج نداد با گذرنامه زیارتی
    • ناصر US ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      7 6
      پاسخ
      سلام علیکم ایا از تمام مرزها امکان خروج به عراق هست؟؟ یا فقط مرزهای زیارتی
    • معین IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
      9 2
      پاسخ
      سلام خسته نباشید .ببخشید با پاسپورت زیارتی میشه تو ایام سال برای سفر به کربلا اقدام کرد؟ ممنون میشم جواب بدید.
      • محمدرضا هدائیان IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
        4 1
        سلام ،طبق اعلام رئیس پلیس، بله بل پلیس‌راه هماهنگ شده که در طول سال هم بشود با گذرنامه زیارتی جلد آبی به عراق سفر کرد.
    • محمد IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
      13 1
      پاسخ
      سلام آیا می‌توان با پاسپورت زیارتی دهه محرم رفت
    • .. محسن جمیل ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
      4 2
      پاسخ
      سلام خسته نباشید ایا بگذرنامه زیارتی میشه از مرز حاجی عمران عراق سفر کرد به عراق
    • علی IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
      17 4
      پاسخ
      با گذرنامه زیارتی چند روز در عراق میتوان اقامت کرد
    • م IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
      10 0
      پاسخ
      سلام ایا درسال 1404 این امکان وجود دارد که با گذرنامه زیارتی در کل سال به عراق چه زمینی و چه هوایی سفر کنیم؟
    • رضا IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      در حال حاضر امکان خروج با این گذرنامه وجود دارد؟ یا فقط مخصوص محرم و صفر .... ؟

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