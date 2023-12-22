حال بنزین خوب نیست!

‌‌خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: شب یلدا هم گذشت و پاییز رخت خداحافظی بر تن کرده است. گرچه چندان از باران‌های پاییزی بهره‌مند نشدیم اما دلمان به سفیدی زمستان خوش است. تا دلتان بخواهد این هفته بارش خبر داشته‌ایم و اینجا مهم‌ترین و پر سر و صداترین آنها را مرور خواهیم کرد.

بنزین ۳۵ تومانی!

گرچه مسوولان ادعا کرده بودند سامانه سوخت‌رسانی هک‌ناپذیر است، اما روز دوشنبه حمله سایبری باعث شد بسیاری از جایگاه‌های سوخت کشور دچار اختلال شوند و این ماجرا مشکلات زیادی از جمله صف‌های طویل برای بنزین زدن به وجود آمد. دو یا حتی سه خطه شدن صف بسیاری از پمپ بنزین‌ها، ترافیک شدیدی را در برخی خیابان‌ها به بار آورد و این صف‌های طولانی تا نیمه‌شب دوشنبه نیز ادامه داشت.

با توقف سوخت‌رسانی، شایعات بنزینی بار دیگر قدرت گرفت و باز هم موضوع احتمال افزایش قیمت سوخت دهان به دهان میان مردم چرخید. با توجه به بالا گرفتن این شایعات، «جواد اوجی» وزیر نفت در مصاحبه‌ای گفت: «هیچ‌گونه بحث افزایش قیمت در کار نیست و وضعیت ذخایر بنزین ما خوب است.»

ساعتی بعد از این حمله سایبری، «جلیل سالاری» مدیرعامل شرکت پالایش و پخش بیان کرد: «۶۰ درصد از جایگاه‌های سوخت کشور در موضوع کارت سوخت دچار مشکل شدند. تیم‌های تخصصی در کل کشور برای فعال کردن جایگاه‌ها شروع به کار کردند و سهمیه سوخت هموطنان در جای خود باقی است.» تا اینکه گروه هکری «گنجشک درنده» مدعی شد حمله سایبری کار آنان بوده است. سازمان پدافند غیرعامل به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «ادعاهای دشمن درباره هک جایگاه‌ها را نمی‌توان تأیید کرد.»

این بلبشو طبق معمول بستری را فراهم آورد تا عده‌ای از آب گل‌آلود، برای خودشان ماهی بگیرند و سودی به جیب بزنند. آنها با فروش گالنی بنزین به صورت سیار، رقم‌های عجیب و غریب از مردم دریافت کردند و ۱۰ لیتر بنزین را تا حدود ۳۵۰ تومان فروختند؛ یعنی لیتری ۳۵ هزار تومان! از آنجا که تداخل در سوخت‌رسانی فعالیت بسیاری از جایگاه‌ها را متوقف کرده بود، مردمی که صف‌های طولانی بنزین کلافه و ناامید شده بودند، به ناچار به این قیمت‌ها تن دادند.

حالا چند روزی از این حمله سایبری می‌گذرد و هنوز هم آغاز به کار بسیاری از جایگاه‌های سوخت، دستگاه‌های کارت‌خوانی که از روی مخزن‌های سوخت برداشته شده بود را برنگردانده‌اند و راننده‌ها فقط می‌توانند به صورت آزاد و به قیمت لیتری سه هزار تومان بنزین خریداری کنند. به نظر می‌رسد بهتر است برای جلوگیری از قدرت گرفتن شایعات و ایجاد نگرانی در مردم، هرچه زودتر این شرایط مدیریت شود.

از خون جوانان وطن...

هفته گذشته حمله تروریستی به مقر انتظامی در راسک صورت گرفت؛ حمله‌ای که یازده تن از نیروهای فراجا را به شهادت رساند و هشت نفر را نیز مجروح کرد. بنا بر اعلام معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، دو نفر از تروریست‌ها در این درگیری به هلاکت رسید و یک نفر نیز زخمی و دستگیر شده است. گروهک تروریستی «جیش الظلم» با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که نیروهایش نصفه شب به مقر فرماندهی راسک حمله کرده‌اند.

«سید مجید میر احمدی» سر تیپ سپاه پاسداران جزییات درباره این حادثه تروریستی گفت: «حدود ساعت ٢ بامداد تروریست‌ها از چند محور به کلانتری حمله کردند و نیروهای کمکی هم در مسیر تحت حمله نیروهای تروریستی قرار گرفتند و موفق شدند خود را به کلانتری برسانند. این نیروها با کمک کادر کلانتری توانستند تروریست‌ها را وادار به عقب نشینی کنند. منطقه در حال حاضر در آرامش است و نیروهای امنیتی به دنبال دستگیری تروریست‌های فراری هستند.»

تاریخچه این گروهک برمی‌گردد به دوران پس از دستگیری «عبدالمالک ریگی» و برادرش «عبدالحمید» و هلاکت تعدادی از سرکردگان گروهکی که خود را «جندالله» می‌نامند اما میان مردم منطقه به «جندالشیطان» معروف هستند. حالا باقی‌مانده این گروهک تروریستی دست از شرارت برنداشته و در قالب گروهکی که خود را «جیش‌العدل» معرفی می‌کند اقدامات ضدبشری را ادامه می‌دهد. این گروهک که توسط مردم «جیش الظلم» خطاب می‌شود وابسته به القاعده است و هر از گاهی از خاک کشورهای شرقی دست به انجام عملیاتی تروریستی در خاک کشور می‌زنند.

خون ما فلسطینی و خانه ما فلسطین است

اشغالگری صهیونیست، مقاومت مردم غزه و حمایت مردم جهان از فلسطین همچنان ادامه دارد. اشغال‌گری که حتی به مردگان رحم نمی‌کنند، حرمتشان را نگه نمی‌دارند و شاید از آنها می‌ترسند. نیروهای صهیونیستی به تازگی در مسیر خود برای پیش روی در شمال غزه دست کم شش قبرستان را تخریب کرده و حتی قصد دارد در یکی از قبرستان‌های ویران شده برای خود پایگاه نظامی موقت ایجاد کند.

رژیم صهیونیستی به نابودی قبرستان‌ها افاقه نمی‌کند و با بی‌شرمی هر چه تمام‌تر با بولدوزر به بیماران بستری بر تخت‌های بیمارستان «کمال عدوان» نوار غزه حمله کرده است.

این جنایت‌ها، حتی ذره‌ای باعث تحلیل رفتن شجاعت مردم فلسطینی نشده و هر روز نترس‌تر از دیروز در مسیر خود ادامه می‌دهند. یک دختر فلسطینی کوچک در میان میدان جنگ می‌گوید: «ما تا لحظه مردن و دفن شدن در این سرزمین، از اینجا نخواهیم رفت. خون ما فلسطینی و خانه من فلسطین است.»

این دختر احتمالاً قتل عام بسیاری از کودکان هم‌سن خود را دیده است؛ قتل عامی که صدای برخی قانون‌گذاران اروپایی را هم درآورده و آنها را به اعتراض واداشته است. هرچند سران اتحادیه اروپا چند هفته پیش در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که قدرتمندانه از حق رژیم صهیونیستی برای «دفاع از خود» حمایت می‌کنند اما ادامه کشتار مردم بی‌دفاع غزه باعث شده چهره‌های اروپایی نیز علیه اسراییل موضع‌گیری کنند.

«بوتنگا» نماینده بلژیکی پارلمان اروپا در انتقاد از حمایت اتحادیه اروپا از جنایات اسراییل در غزه گفت: «امیدوارم روزی بتوانید بدون شرمندگی به صورت‌های خود در آینه نگاه کنید. نزدیک به هشت هزار کودک تا کنون به دست اسراییل قتل عام شده‌اند و این جنگی است که علیه کودکان در جریان است.» این ارقام و اعداد حتی باعث واکنش سخنگوی یونیسف شد. او در گفت‌وگو با شبکه خبری «سی ان ان» اشاره کرد: «جنگ اسراییل علیه حماس نیست، علیه کودکان است.»

از طرف دیگر شرکت «گوگل» که اخیراً با رژیم صهیونیستی قرارداد محاسبات ابری پروژه نظامی تحت عنوان «نیمبوس» بسته با اعتراض گسترده کارکنان این شرکت مواجه شده است. آنان مدعی هستند نیمبوس از آن دسته قراردادهای پر سودی است که خطوط اخلاقی قید شده توسط کارکنان را نادیده می‌گیرد. همچنین گوگل از افشای جزییات این قرارداد اعم از قابلیت‌های ویژه‌ای که رژیم صهیونیستی دریافت خواهد کرد، به طور جدی خودداری می‌کند.

آزادی بیان آمریکایی

اخراج یک دانش‌آموز دبیرستانی اهل فلوریدا فقط به خاطر فعالیت‌های ضدصهیونیستی مادرش در فضای مجازی بار دیگر به مردم جهان یادآوری کرد آزادی بیان برای ایالات متحده آمریکا چیزی بیش از یک شعار نیست. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و حتی رییس دانشگاه «هاروارد» چهارمین دانشگاه برتر در جهان نیز به علت حمایتش از فلسطین باز خواست شده و کاخ سفید درباره جرم او می‌گوید: «کار آنها مخالف با ارزش‌های آمریکا است!»

ورزشکاران زیادی در جهان در این مدت حمایت از فلسطین را نشان داده‌اند و این هفته نوبت به قهرمان کونگ فوی اروپا «نجم‌الدین اربکان» رسید. او در ورزشگاه ترکیه هنگام دریافت جایزه، پرچم فلسطین را بالا برد و رقص محلی فلسطینی «دابکه» را به اجرا در آورد.

علاوه بر این، میلیاردر ژاپنی که صاحب یک شرکت مخابراتی در این کشور است، اعلام کرده که از طریق یونیسف سه و نیم میلیون دلار به غزه کمک کرده است. اقدام بشر دوستانه‌ای که این میلیاردر انجام داده این است که برای مشترکان سرویس‌های شرکتش بسته‌هایی تعریف کرده که ضمن استفاده از خدمات آن، بخشی از هزینه‌اش برای کمک به مردم غزه صرف می‌شود.

هفته پر شکایت سرخ‌پوشان

یک هفته از بازی دربی می‌گذرد اما حاشیه‌های آن در طول هفته همچنان ادامه داشت و حتی کار به تهدید و شکایت رسیده است. پرسپولیس که مدعی است در حق آنان اجحاف شده قصد دارد از افشاریان رییس کمیته داوران شکایت کند چرا که سرخ‌پوشان معتقدند او با رفتارش بی‌طرفی مسؤولان برگزاری مسابقه را نقض کرده است. افشاریان نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت: «من در جریان شکایت نیستم و این کارها فقط باعث می‌شود خستگی در تن آدم بماند؛ نه چیزی بیشتر.»

گیس و گیس‌کشی‌ها ادامه داشت تا جایی پرسپولیس به طور جدی اعلام کرد: «فدراسیون باید مکالمات داوران را منتشر کند و اگر این کار را نکند به فیفا، سازمان فوتبال بین‌المللی شکایت می‌کنیم و این موضوع را تا پایان پرونده پیگیری خواهیم کرد.»

شکایت‌های پرسپولیس در این هفته همین جا تمام نمی‌شود و یک شکایت هم علیه استقلال به ثبت می‌رساند. دلیل این شکایت نیز رعایت نکردن سقف قرارداد، استفاده از بازیکن غیرمجاز بوده، دور زدن قانون و موضوعات دیگری از این دست بوده است.

عربستان و دبی، بازیگران دو چهره خاورمیانه!

این روزها یمن علیرغم تمام شرایط سختی که در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته، تبدیل به موی دماغ غربی‌ها شده و در «باب المندب» گرد و خاک زیادی به پا کرده است. همان طور که در گزارش هفته پیش به آن اشاره شد، یمن اجازه عبور کشتی‌های آمریکایی و اسراییلی از مسیر این تنگه را نمی‌دهد و اینگونه میان کشورهای عربی برای حمایت از فلسطین یکه‌تازی می‌کند و آنها را مجبور می‌کند قاره آفریقا را دور بزنند.

در این بین که کشتی‌های اسراییلی مجبور شده‌اند که قاره آفریقا را کامل دور بزنند تا به مقصد خود برسند؛ عربستان و دبی با چراغ سبز نشان دادن به صهیونیست‌ها برای آنها خوش‌رقصی می‌کنند. بنا بر ادعای رسانه‌های اسراییلی از این به بعد قرار است مواد غذایی فاسدشدنی و محصولات با تاریخ انقضای کم از طریق بندر دبی و عربستان به اسراییل ارسال شوند.

با همه اینها باز هم بهترین مسیر همان تنگه باب‌المندب است؛ یمن حالا مقابل عربستان و دبی و اسراییل گردن‌کشی می‌کند و برای آنها شرط و شروط می‌گذارد و اعلام کرده است فقط به شرط برداشتن محاصره غزه برای ورود دارو و غذا با آنها همکاری می‌کند.

آموزش تقلب‌محور

درست است که هنوز چند ماهی تا کنکور باقی مانده اما بعد از باز شدن دوباره سایت سنجش برای ثبت‌نام بازماندگان کنکوری، آن هم با افزایش سه برابری قیمت، بار دیگر شاهد حاشیه‌های کنکوری بودیم.

هزینه ثبت‌نام اولیه حدود ۲۰۰ هزار تومان بوده و حالا ثبت‌نام‌های بعدی حدود ۶۱۸ هزار تومان برای پشت کنکور مانده‌ها آب می‌خورد؛ همین موضوع صدای بسیاری از داوطلبان را در آورده است. مسؤولان سازمان سنجش درباره این افزایش قیمت اعلام کرده بودند که این کار را بر اساس مصوبه مجلس به عنوان یک نوع جریمه برای بازماندگان در نظر می‌گیرند.

یکی دیگر از حاشیه‌های کنکور درباره شبهه‌دار بودن رعایت اصول اخلاقی و برگزاری سلامت آزمون است. بنا بر قانون کسانی که مشکوک به تقلب شناخته شوند باید بار دیگر در آزمون شرکت کنند و اگر نمره آنها به حد نصاب نرسد به عنوان متقلب شناخته خواهند شد و از ادامه تحصیل باز خواهند ماند. علیرغم این موضوع، ۳۵ داوطلب کنکوری مشکوک به تقلب که دوباره از آنها آزمون گرفته شد، نه تنها نمره قبولی را کسب نکردند، بلکه نمره‌هایشان حتی به نمره قبولی نزدیک هم نبود.

در کمال ناباوری، با این افراد به تحصیل خود بازگشتند و قانون درباره آنها به اجرا درنیامد. در پی این ماجرا رییس سازمان سنجش برای آنکه اعتراض و مخالفت خود را به گوش دیگران برساند، از سمت خود استعفا داد. علاوه بر این، رییس دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفته است: «حاضرم از سمت خود کناره‌ گیری کنم اما داوطلب مشکوک به تقلب کنکور در دانشگاه نپذیرم.»

به نظر می‌رسد نظام آموزشی کشور به تقلب و عدم سلامت خو گرفته است و نمی‌تواند پذیرای اجرای قانون باشد؛ این روزها نه‌تنها دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور برای کسب نمره دلخواه خود دست به تقلب می‌زنند؛ بلکه حتی دانشجویان هم در نوشتن مقاله تقلب می‌کنند و این شرایط به یک آبروریزی شبیه شده است. نشریه علمی معتبر «نیچر» در گزارش سالانه خود اعلام کرده که سال ۲۰۲۳ به لحاظ تقلب آکادامیک رکورد شکسته و ایران هفتمین کشور در انتشار مقالات باطل شده را داشته است.