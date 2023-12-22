وضعیت بازار یزد کنترل شود/ انتقاد از افزایش افسارگسیخته نرخ گوشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد کاظم مدرسی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با بیان اینکه تقوا میراثی برای آینده است، اظهار کرد: تقوا میراثی برای آینده، سرمایه‌ای برای حال و مرکبی راهوار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دعا کردن پیامبر اکرم(ص) برای زنان با پوشش کامل افزود: مردان و زنان باید لباسی با پوشش کامل را برای خود انتخاب کنند، زیرا این بهترین لباس برای شما خواهد بود.

شهیدان گمنام محکمات زمان حال و آینده ایران هستند

مدرسی، حجاب زنان در جامعه را همراهی با اسلام، احکام دین و شهدا دانست و ادامه داد: در پی تشییع باشکوه شهدای گمنام در پارک کوهستان، پیکر دیگر شهید گمنام امروز اول دی‌ماه در محمدآباد یزد دفن خواهد شد؛ بنابر روایتی از امام علی (ع) خوشا به حال کسی که مردم را می‌شناسد و مردم او را نمی‌شناند، خدا او را می‌شناسد و بهشت خود را برای او قرار می‌دهد؛ اینها چراغ‌های هدایتند و به برکت این افراد هر فتنه سخت و تاریکی دفن می‌شود.

وی، شهید گمنام را از محکمات زمان حال و آینده ایران دانست و تصریح کرد: برای شهیدان گمنامی مشابهی وجود ندارد و شبهه‌ای نیز پیرامون آنها وجود ندارد و تمامی شبهات به برکت این افراد حل می‌شود؛ راه و مرام و سیره این افراد روشن است و اگر کسی به این محکمات تمسک داشته باشد تمامی مشکلات او حل خواهد شد.

وی افزود: اگر در برابر مشکلات کم آوردید این شهدا هستند که به عنوان محکمات ما راه را برای ما روشن می‌کنند، چراکه اسوه صبر و شکیبایی هستند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: اگر در شرایط سخت مادی کم آوردیم این شهدا هستند که صبر را به ما می‌آموزند، افرادی که با کم‌ترین امکانات در برابر سخت‌ترین دشمنان ایستادند، اگر در عبادت و بندگی کم آوردیم این شهدا هستند که به عنوان محکمات برای ما روشن می‌کنند که باید در هر شرایطی توسل و عبادت حضرت حق را داشته باشیم.

مدرسی شهدا را محکماتی در زمینه مدیریت روحیه جهادی، ایمان به ولایت، ایستادگی در برابر دشمن و شرایط سخت عنوان کرد و افزود: امام راحل و مقام معظم رهبری نیز به این شهدا تمسک می‌کنند.

وی ادامه داد: شهید گمنام به مانند بذری است که وقتی زیر خاک می‌رود، لاله‌ها و ثمرات از آن می‌روید.

وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید در یزد کنترل شود

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به بازار گوشت قرمز و سفید در یزد تصریح کرد: از مسئولان در تمامی بخش‌ها خواستار اهتمام بیشتر در زمینه بازار گوشت قرمز و سفید هستیم و این مسائل با هماهنگی بیشتر قابل حل شدن است، به ویژه در استان یزد که خود دام‌خیز نیست و باید واردات گوشت در آن صورت گیرد.

مسئولان شرکت نفت چرا نرم‌افزار مناسب تدارک ندیدند؟

وی افزود: دشمن تلاش دارد تا هر ضربه‌ای را به انقلاب و کشور بزند و جریان هک شدن جایگاه‌های سوخت و کارت‌های بنزین در کشور نیز یکی از نمونه‌های آن است و این جا گلایه‌ای از مسئولان شرکت نفت داریم که چرا با این همه امکانات نرم‌افزار مناسبی که بتواند در مقابل هک شدن مقاومت کند را تدارک ندیدند.

مدرسی در پایان ضمن تشکر از صبر و بردباری مردم اظهار کرد: دشمن بداند اگر بخواهد ضربه‌ای به ما بزند ما نیز ضربه‌ای به او خواهیم زد و اجازه نخواهیم داد تا مردم و انقلاب را مورد هجمه قرار دهد.