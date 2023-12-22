به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: بیمارستان‌های غزه حتی از ابتدایی ترین نیازها و امکانات برای کمک‌ رسانی به صدها هزار نفر که در حملات و بمباران‌ ها زخمی شده اند، برخوردار نیستند.

مارگریت هاریس سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در این خصوص تاکید کرد که اوضاع در غزه فاجعه بار است و مردم سرپناهی ندارند و به آب و برق هم دسترسی ندارند.

هاریس تصریح کرد که اولویت بندی مجروحان برای ارائه خدمات امری وحشتناک است.

وی تاکید کرد که توقف فوری جنگ در غزه برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای انسانی به سبب جنگ، امری ضروری است.

این نهاد وابسته به سازمان ملل دیروز در همین رابطه اعلام کرده بود که بعد از تعطیل شدن بیمارستان المعمدانی دیگر هیچ بیمارستانی در شمال نوار غزه فعال نیست.

این سازمان در همین باره تاکید کرده بود: ما خواستار آتش‌بس انسانی در غزه برای بازگرداندن خدمات ضروری بهداشتی و جلوگیری از خونریزی‌های بیشتر هستیم، اوضاع بهداشتی در نوار غزه قابل تصور نیست، بیمارستان شفا در نتیجه عملیات نظامی به شکل گسترده آسیب دیده و بخش‌های زیادی از آن ویران شده است.

«ریچارد پی پر کورن» نماینده سازمان جهانی بهداشت در فلسطین هم گفت: در حال حاضر در شمال غزه هیچ بیمارستانی فعال نیست، ما اقدام به توزیع لوازم بهداشتی در بیمارستان المعمدانی کرده‌ایم، اما تصاویر مشاهده شده از این بیمارستان وحشتناک و حجم مصیبت مردم در آنها بسیار بالا است.