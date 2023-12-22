دشمن صهیونیستی هیچ دستاورد میدانی در غزه محقق نکرده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فلاح‌زاده، گفت: مقاومت فلسطین پس از وارد کردن ضربه مهلک به سرویس‌های اطلاعاتی صهیونیست‌ها، آنها را شکست داد، اقتصادشان را فلج کرد و شکست اداری نظامی آنها را نشان داد.

فلاح‌زاده گفت: مقاومت در غزه و با حمایت مبارزان کرانه باختری، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و مقاومت عراق صهیونیست‌ها را شکست داد.

وی به المسیره تاکید کرد: دشمن صهیونیستی تا الان هیچ دستاورد میدانی در غزه محقق نکرده و مقاومت بدون شک پیروز خواهد شد.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: آمریکایی‌ها کسانی هستند از ابتدا، حمله و هجوم به یمن را برنامه‌ریزی و حمایت کردند.

سردار فلاح‌زاده تاکید کرد: همانطور که آمریکایی‌ها نتوانستند طی سال‌های گذشته هیچ دستاوردی در یمن به دست آورند، امروز هرگز نخواهند توانست با ائتلاف دریایی ادعایی‌شان کاری بکنند.

وی افزود: انصارالله طی سال‌های گذشته با صلابت در برابر دشمن ایستادگی کرد و امروز بر اساس دستورات الهی غزه را یاری می‌کند و از هیچ قدرتی همانطور که رهبران‌شان اعلام کردند، نمی‌ترسند.

سردار فلاح زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان مقاومت بوده و باقی خواهد ماند.