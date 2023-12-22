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۱ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

امام جمعه بیله‌سوار:

صنایع روستایی و عشایری باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد

صنایع روستایی و عشایری باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد

بیله‌سوار- امام جمعه شهرستان بیله‌سوار گفت: روستا به عنوان خط مقدم در تولید محصولات استراتژیک نیاز به حمایت جدی دارد که باید صنعت روستایی و عشایری به صورت ویژه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بیله‌سوار با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، از اهالی نجیب و شریف شهرستان مرزی بیله‌سوار به خاطر مراسم استقبال و تشییع باشکوه شهدای گمنام تقدیر و تشکر کرد.

وی اجرای باشکوه و پرشور مراسم‌های ایام فاطمیه در این شهرستان و به ویژه دهستان بابک را قابل تمجید دانست و تصریح کرد: انتظار این است در سال‌های آتی این مراسم‌ها به صورت خودجوش و با حضور هیأت‌های نوجوانان و جوانان مدیریت شود.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار از زحمات کلیه دست‌اندرکاران و زحمت‌کشان ایام فاطمیه در شهرستان تقدیر کرد و گفت: امسال آموزش و پرورش نسبت به سال‌های گذشته در این مراسم‌ها حضور پررنگ‌تر و باشکوه‌تری داشت به گونه‌ای که در این ایام در تمامی مدارس منطقه مراسم‌های عزاداری و سفره احسان فاطمی به صورت دانش‌آموزمحور با مدیریت هیأت‌های دانش‌آموزی برگزار شد که قدردان زحمات مجموعه عوامل زحمتکش مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیله‌سوار هستیم.

حجت‌الاسلام عزیزی به پیشنهاد جالب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه طرح تشکیل وزارت امور روستا اشاره کرد و افزود: روستا به عنوان خط مقدم در تولید محصولات استراتژیک کشور نیاز به توجه و حمایت جدی دارد که باید صنعت روستایی و عشایری به صورت ویژه و مستقل مورد عنایت مسئولان کشور قرار گیرد چرا که این امر اگر امروزه محقق می‌شد در بحث واگذاری اراضی کشاورزی پایاب سد خداآفرین نواحی سه و چهار که مربوط به حوزه استحفاظی شهرستان بیله‌سوار هست، بلاتکلیف نمی‌ماند که الان از هر مسئولی پیگیر می‌شویم زیر بار مسئولیت نمی‌رود و می‌گوید: این کار به ما مربوط نمی‌شود.

وی سوم دی ماه روز ثبت احوال را یادآور شد و خاطرنشان کرد: اهالی شهرستان در بحث ثبت وقایع حیاتی طبق دستورالعمل ثبت احوال به موقع همکاری و مراجعه کرده و در انتخاب اسامی برای فرزندان تازه متولد شده خود، از اسامی متبرک معصومین استفاده کنند تا شاهد سعادت دنیوی و اخروی آنها باشند.

خطیب جمعه بیله‌سوار با اشاره به پنجم دی ماه، روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، از مسئولان ذیربط خواست با توجه به سیل‌خیز بودن این منطقه، با برنامه‌ریزی دقیق خود در بحث مقاوم‌سازی پل‌ها و راه‌ها، در کاهش مخاطرات طبیعی نقش مهمی ایفا کنند..

حجت‎الاسلام عزیزی فرارسیدن سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) را تسلیت گفت و اضافه کرد: این روز که به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده این پیام را می‌دهد که ریشه انقلاب ما در سایه مادران پاکدامنی است که فرزندانی در تراز اسلام و انقلاب تقدیم کشور کرده‌اند و ما همیشه و هر زمان مدیون مادران شهدا هستیم.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار از آیت‌الله رییسی رییس جمهور کشورمان خواست؛ تا سفر به استان اردبیل و شهرستان محروم و مرزی بیله‌سوار را در اولویت سفرهای استانی خود قرار دهد چرا که بسیاری از مسائل و مشکلات استان در سفر هیأت دولت به استان‌ها و با دستور مستقیم شخص رییس جمهور حل می‌شود.

کد مطلب 5973444

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