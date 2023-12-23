بهره گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی موجب توسعه جامعه است

حجت الاسلام جواد فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که از منظر دین به آن تاکید شده، ایجاد اتحاد و همدلی است و زمانی که آحاد مردم، گروه‌ها و طیف‌ها با سلایق مختلف همدل کنار هم بودند و یک هدف واحدی را دنبال می‌کردند موفق بودند.

وی تاکید کرد: موضوع اتحاد در خصوص تمام اقشار، مذاهب و سلایق مورد اهمیت است اما بیشتر اهمیت آن میان اهل علم است چرا که این قشر، تأثیرگذاری زیادی در لایه‌های مختلف جامعه دارند.

حجت الاسلام فراهانی بیان کرد: طلبه و دانشجویان برای تحصیل علم، دستیابی به هدف مشترک و پیشرفت علم و جامعه تلاش می‌کنند و چنانچه اتحاد و همدلی میان این دو قشر افزایش یابد، تأثیرگذاری آن در جامعه مشهودتر است.

وی گفت: به هر میزان که اتحاد و انسجام بین این ۲ قشر افزایش یافته، توطئه‌های دشمنان نیز نقش برآب شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: بی تردید بهره گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در حوزه‌های علمیه و استفاده از نخبگان حوزوی در دانشگاه‌ها که موجب تضارب آرا و ایجاد وحدت می‌شود و هر چه این مهم پررنگ‌تر شود شکاف‌ها کاهش می‌یابد و با تحقق این امر می‌توان شاهد هر چه بیشتر توسعه ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.