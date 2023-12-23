آغاز کشت قراردادی گندم در ۱۹۸ هزار هکتار از مزارع خراسان رضوی

وحیدرضا فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین سال طرح کشت قراردادی گندم در استان خراسان رضوی آغاز شده است و در این طرح به ازای تحویل هر تُن گندم به مراکز خرید تضمینی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به عنوان کمک هزینه حمل به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: برخورداری از ۲۰ درصد تخفیف در بیمه محصول و همچنین پرداخت ۸۰ درصد حق بیمه پس از واریز وجه گندم خریداری شده از دیگر مزایای طرح کشت قراردادی است که در جهت آرامش خاطر کشاورزان اجرایی می‌گردد.

وی گفت: گندم‌کاران با استفاده از این طرح می‌توانند محصول خود را با آرامش خاطر بیشتری تولید و برداشت کرده و در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل دهند و محصول در پایان با قیمت مصوب خرید تضمینی خریداری خواهد شد.

فریدونی در خصوص چگونگی مشارکت و ثبت قرار در این طرح گفت: کشاورزان متقاضی این طرح باید با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی شهرستان، در سامانه پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، اطلاعات خود را به روزرسانی و با نصب برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی با استفاده از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، براساس کد ملی و شماره همراه متعلق به خود نسبت به ثبت قرارداد اقدام نمایند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: کشاورزان می‌توانند نرم افزار کاربردی کشت قراردادی را با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به آدرس GTC.ir دریافت کنند.

وی گفت: در راستای ایجاد الگوی پایدار کشت و نیل به خودکفایی در تولید گندم و همچنین حمایت از گندمکاران با حذف واسطه‌ها و تولید محصول با کیفیت، طرح کشت قراردادی گندم بالغ بر ۱۳ هزار ۷۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش خود قرار داده است.

فریدونی ادامه داد: ثبت این مقدار سطح زیر کشت درسامانه هوشمند کشاورزی قراردادی با مشارکت ۲ هزار و ۶۹۱ کشاورز گندمکار و این اداره کل انجام شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: علاوه بر گندم امسال در استان خراسان رضوی مزارع کشت دانه‌های روغنی نیز تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت، با این اجرای این طرح استان خراسان رضوی ۱۹۸ هزار هکتار از مزارع کشت آبی و دیم را مورد هدف اجرای طرح کشت قراردادی قرار داده است و این در حالی است که در سال گذشته این استان رتبه چهارم کشور را در بهره‌برداری از بیشترین سطح زیر کشت به خود اختصاص داده بود.