حضور مسعود شجاعی روی نیمکت هوادار قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هوادار فصل بیست و سوم را با هدایت محمود فکری آغاز کرد و تا هفته سیزدهم با این مربی از ۱۳ بازی، ۱۰ امتیاز کسب کرد و در رده سیزدهم جدول قرار گرفت. پس از شکست سنگین ۵ بر صفر این تیم برابر سپاهان در ورزشگاه دستگردی، مدیران این باشگاه با محمود فکری قطع همکاری کردند و به همین جهت مذاکراتی را با چند گزینه آغاز کردند که در نهایت مسعود شجاعی بازیکن اسبق تیم ملی و هوادار با پذیرفتن هدایت این تیم، سرمربی هوادار شد.

شجاعی سابقه پوشیدن پیراهن این تیم را دارد و ۱۱ بازی برای بنفش پوشان انجام داده است؛ همچنین او در یک مقطع کوتاه هدایت تیم تراکتور را هم عهده دار بود اما هوادار نخستین تجربه رسمی شجاعی در عرصه مربیگری به حساب می‌آید.

تیم هوادار در هفته چهاردهم لیگ برتر، فردا یکشنبه ۳ دی در قائم‌شهر رو در روی تیم نساجی قرار خواهد گرفت.