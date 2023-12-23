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۲ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۵

مدافع تیم فوتبال استقلال آماده بازی شد

مدافع تیم فوتبال استقلال آماده بازی شد

مدافع مصدوم تیم فوتبال استقلال تهران پس از رفع مصدومیت آماده بازی شده و می تواند تیمش را در هفته چهاردهم لیگ همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر یکشنبه سوم دی ماه از ساعت ۱۵ در کرمان میهمان گل گهر سیرجان خواهد بود.

ایمان سلیمی مدافع آبی‌های پایتخت که پیش از این در دیدار فولاد دچار مصدومیت شده بود با رفع مصدومیت در جمع شاگردان تمرینات گروهی را پشت سر گذاشته است و مشکلی برای حضور در بازی فردای استقلال تهران مقابل گل گهر ندارد اما با توجه به شرایط بازیکنان تصمیم گیرنده نهایی جواد نکونام سرمربی این تیم خواهد بود.

محمدحسین مرادمند هم که در بازی با تراکتور دچار مصدومیت شدید از ناحیه مینیسک زانو شده بود با اعلام کادر پزشکی استقلال از هفته پانزدهم که هفته پایانی نیم فصل اول است می‌تواند برای آبی‌های تهران به میدان برود اما این موضوع هم در گروه تصمیم مستقیم نکونام است.

کد مطلب 5973624

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