به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در سفر کاری به گیلانغرب و قصرشیرین از سامانه گرمسیری بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت شبکه‌های آن را بررسی کرد.

نجفی پس از ادای احترم به مقام شامخ شهید خلبان سرتیپ منوچهر فتاحی، مصوبات سومین جلسه کارگروه ویژه سامانه انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی سامانه گرمسیری (شبکه‌های اصلی و فرعی طرح‌های مرزی) را پیگیری کرد، در این جلسه مقرر شده که هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه‌های شبکه‌های آبیاری به منظور جذب به موقع اعتبارات اختصاص یافته و اتمام پروژه‌ها اقدام کنند.

نجفی در این بازدید با همراهی فرماندار گیلانغرب و مدیرعامل آب منطقه‌ای از پروژه‌های سامانه گرمسیری سد زاگرس، دایک گیلانغرب و سد گیلانغرب (کلشک) بازدید کرد که در نهایت مصوب شد با نظر کارشناسی به منظور تسریع در اجرای طرح‌ها، کاهش هزینه‌ها و بهره برداری زودهنگام قسمت‌هایی از پروژه، مشاور طرح با نظر کارفرما نسبت به بازنگری و بهینه سازی طرح اقدام کند.

بازدید بعدی معاون عمرانی از تونل آب پخش بازی دراز بود که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این طرح در ۲۰ کیلومتری شهرستان قصرشیرین قرار دارد و مهمترین بخش این پروژه ذخیره و تقسیم آب در مسیر طرح انتقال آب گرمسیری است.